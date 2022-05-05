UCI World Cup進戰巴西 國手Avancini：帶動巴西單車運動是我的使命
7分鐘
Henrique Avancini積極參與推動UCI World Cup
Follow World Cup-winning Brazilian XCO star as he puts his elite MTB skills down to his rural upbringing.
熟悉的賽道對你來說是優勢，還是會給你帶來更大的壓力？
從2015年開始，我和父親一起從零開始建造了這條賽道，過程也因World Cup要來比賽產生變化，由於必須滿足觀賽、轉播需求以及其他後勤需求，這意味著大約 40% 的路線必須進行翻新。對我而言，了解氣候和地形類型是一個優勢，熟悉的路線，也讓我能夠更加放鬆。
雖然我長年在此訓練，不過平時訓練時是一回事，當你要跟其他頂級運動員一同競賽時，這完全又是另一回事。
你將如何應對 2022 年如此漫長的賽季？
今年賽事共有九輪賽事，是史上最長的UCI World Cup賽季。對我來說數量從來都不是問題。但是，這段過程必須花費許多在時間工作或旅行，就會很難保持動力和注意力，但這是我喜歡的，所以我認為World Cup的規模越來越大是一件好事。
自從你第一次在歐洲參加比賽後，越野登山車帶給你什麼？
單車讓我覺得是一輩子的事業，但感覺卻永遠無法完全掌握它，因為還有很多東西可以學習及努力，也帶給我更多謙遜和尊重。無論我目前取得哪些成就，我知道我還有很多需要學習和改進，這就是為什麼我如此相信自行車是一種變革的工具。
1分鐘
Best of Henrique Avancini
Take a look at the highlights reel of Brazilian cross-country superstar Henrique Avancini's career so far.
如果你可以選擇一個夢想來實現，作為一名運動員會選擇什麼？
我覺得還有一些重大賽事的成績要取得，不過我仍在為巴西自行車運動的發展做出貢獻，在這項運動的歷史上留下我的印記，這是我最大的夢想，也是我持續不斷的動力來源。協助巴西推廣自行車運動，我覺得比任何冠軍頭銜都重要，我仍然想贏得很多冠軍，但同時要實現這個目標。這是我最大的夢想，我正在實現它，還有很多事情要做。
Part of this story