這些是 Henrique Avancini 熟悉的環境
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UCI World Cup進戰巴西　國手Avancini：帶動巴西單車運動是我的使命

UCI World Cup XCO賽事來到南美洲的巴西點燃戰火，這一切的美好事情，讓地主英雄 Henrique Avancini 感到非常開心。
作者 Red Bull HK
3 min read發佈於
今年UCI World Cup XCO在巴西的Petrópolis開幕，地主好手Henrique Avancini 便是在Petrópolis出生和長大，並且居住地及訓練基地皆在此。他不僅在賽場取得優秀成績，也協助主辦單位規劃巴西站賽道等事宜，當UCI World Cup XCO決定到巴西舉辦賽事，沒有人會比Avancini更自豪。
Brazil's Henrique Avancini on the XCO World Cup course in Petrópolis, Brazil.
巴西的Petrópolis，正是 Henrique Avancini的出生地
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能在家鄉舉辦國際級高水準賽事，特別邀請Avancini分享他的心情及感受。

將World Cup帶回巴西，尤其是你的家鄉Petrópolis舉辦，現在的心情是什麼感覺？

Henrique Avancini: UCI World Cup能夠重返巴西和拉丁美洲是一個里程碑，因為賽事大多在歐洲和北美舉辦。

Henrique Avancini : 國際社會開始意識到巴西的成長，以至於 UCI 對巴西的這個新興國家感到興趣。所以一開始我提供相關訊息及可能性給主辦單位，還有組織結構等相關見解，也讓主辦單位看到可能性，於是讓UCI World Cup選擇來到巴西。

Henrique Avancini : 來到巴西舉辦賽事，讓我的責任感更為重大，很感謝這段過程中，獲得許多組織及單位的認同，才讓賽事能夠在此順利誕生。

7分鐘

Henrique Avancini積極參與推動UCI World Cup

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Henrique Avancini

熟悉的賽道對你來說是優勢，還是會給你帶來更大的壓力？

Henrique Avancini : 從2015年開始，我和父親一起從零開始建造了這條賽道，過程也因World Cup要來比賽產生變化，由於必須滿足觀賽、轉播需求以及其他後勤需求，這意味著大約 40% 的路線必須進行翻新。對我而言，了解氣候和地形類型是一個優勢，熟悉的路線，也讓我能夠更加放鬆。

Henrique Avancini : 雖然我長年在此訓練，不過平時訓練時是一回事，當你要跟其他頂級運動員一同競賽時，這完全又是另一回事。

你將如何應對 2022 年如此漫長的賽季？

Henrique Avancini : 今年賽事共有九輪賽事，是史上最長的UCI World Cup賽季。對我來說數量從來都不是問題。但是，這段過程必須花費許多在時間工作或旅行，就會很難保持動力和注意力，但這是我喜歡的，所以我認為World Cup的規模越來越大是一件好事。

Henrique Avancini rolls over a rock obstacle on the XCO World Cup course in Petrópolis, Brazil.
比賽場地距離Avancini的家只有一步之遙
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自從你第一次在歐洲參加比賽後，越野登山車帶給你什麼？

Henrique Avancini : 單車讓我覺得是一輩子的事業，但感覺卻永遠無法完全掌握它，因為還有很多東西可以學習及努力，也帶給我更多謙遜和尊重。無論我目前取得哪些成就，我知道我還有很多需要學習和改進，這就是為什麼我如此相信自行車是一種變革的工具。

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Henrique Avancini

如果你可以選擇一個夢想來實現，作為一名運動員會選擇什麼？

Henrique Avancini : 我覺得還有一些重大賽事的成績要取得，不過我仍在為巴西自行車運動的發展做出貢獻，在這項運動的歷史上留下我的印記，這是我最大的夢想，也是我持續不斷的動力來源。協助巴西推廣自行車運動，我覺得比任何冠軍頭銜都重要，我仍然想贏得很多冠軍，但同時要實現這個目標。這是我最大的夢想，我正在實現它，還有很多事情要做。

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