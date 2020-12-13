超馬跑者Fernanda Maciel　教你零器械健身訓練技巧

越野超馬跑者Fernanda Maciel表示，每當她跑到精神恍惚的時候，都靠著欣賞沿途美麗的風光和景色支撐著她繼續跑下去。

這位居住於法國阿爾卑斯山的超馬跑者於2020年的8月，花了短短一天24小時的時間用攀爬與跑步，征服了2個屬於阿爾卑斯山脈的大帕拉迪索山（Gran Paradiso）和馬特峰（Matterhorn）高峰，接下來她將要征服智利最高的火山。

近年來，隨著越來越多人，開始尋求一些能有效訓練自我身體的方式，這些訓練的技巧與動作，正在刷新和釋放我們既有的傳統觀念，對於這點，Fernanda Maciel將要提供一些技巧，讓我們可以在沒有任何特殊器材或裝備的情況之下，隨時隨地都能開始訓練我們的身體肌肉，讓身體能變得更加的健康與強壯。

Fernanda Maciel的訓練都是從太陽升起時開始，並且會將平衡與肌力訓練融入每天的訓練課表之中，這也是她從事耐力跑運動最基礎和最重要的訓練方向。

「你可以選擇進行一些簡單的肌力訓練動作，並同時能集中全身的精神和思緒。例如平板支撐（plank），這是我個人認為一種十分強大的訓練動作，因為當你在正確的動作之下，運用核心肌群將身體撐起一分鐘時，它將會使得你無論在身體的肌肉運用，或是頭腦思緒上都有著集中訓練的效應。」

Fernanda Maciel © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

另一項對核心肌力和集中精神十分好的運動，就是蒙著眼睛使用單腿站立保持身體平衡的反重力訓練動作。

「單腿站立是個十分神奇的訓練動作，利用一隻腳站立另一隻腳彎曲離地，同時必須要閉上眼睛並集中精神學習均衡的呼吸技巧，加上身體的肌力來維持平衡感。」

只要透過這樣簡單又不用任何器材的動作，就能將跑者的腳踝、小腿和膝蓋之間的力量協調起來，並能有效預防在跑步時常見的運動傷害。

Fernanda Maciel表示，要維持跑步的動力去完成在2020年向自己提出新的挑戰，同時，也在這樣的訓練過程中享受跟自然跑步中最基本的樂趣。

「在這種科技運動流行的當下，你應該要偶爾忘記配戴紀錄裝置，並試著專注自己的身體反應，以及享受沿途的美麗景緻和基本的跑步樂趣，這也是一種表現自己喜愛運動和跑步的方式。」