專訪本地霹靂舞者B-boy Stamina、B-girl CNga　望打入UTLR霹靂舞賽事四強

霹靂舞是2024年奧林匹克運動會新增的比賽項目，這項曾予人壞孩子感覺的街舞，近年開始備受重視。B-boy Stamina邊工作邊跳舞十多年，當初因為無所事事而引起的興趣，多年後已變成他的專業。「中學時候約15歲，那年暑假無所事事，有日發現公園有B boy阿亮跳街舞，覺得他好型，於是就大膽去公園請他教我跳舞，之後就一直keep住跳舞直到現在。」眾所周知，所有香港人面對的難題都是「土地問題」，多年來香港的Breakers都沒有一個合適公眾場練習，「例如台灣，他們會畫分地鐵站，一部分是行人、一部分是跳舞區。我認為香港很需要有一些適合公眾場方便大家交流跳舞。」