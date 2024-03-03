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專訪本地霹靂舞者B-boy Stamina、B-girl CNga 望打入UTLR霹靂舞賽事四強
《獅子山下》一曲是不少香港人的共同回憶和寫照。同樣以「獅子山下」（UTLR852獅子山下UNDER THE LIONS ROCK）為名的霹靂舞（Breaking）比賽，是近年香港被受關注的霹靂舞盛事之一，本地B-boys和B-girls有更多機會與世界高手互相交流。賽事將於3月9日於牛頭角Rollalar舉行。
B-boy Stamina望市民和舞者互相尊重
霹靂舞是2024年奧林匹克運動會新增的比賽項目，這項曾予人壞孩子感覺的街舞，近年開始備受重視。B-boy Stamina邊工作邊跳舞十多年，當初因為無所事事而引起的興趣，多年後已變成他的專業。「中學時候約15歲，那年暑假無所事事，有日發現公園有B boy阿亮跳街舞，覺得他好型，於是就大膽去公園請他教我跳舞，之後就一直keep住跳舞直到現在。」眾所周知，所有香港人面對的難題都是「土地問題」，多年來香港的Breakers都沒有一個合適公眾場練習，「例如台灣，他們會畫分地鐵站，一部分是行人、一部分是跳舞區。我認為香港很需要有一些適合公眾場方便大家交流跳舞。」
在香港受限於各項條件，形成香港Breakers「不怕辛苦、克服困難」的最大賣點，亦間接提高大家的創意。霹靂舞成為今年奧運比賽項目後，Stamina直言身邊有更多朋友想認識Bboys和欣賞他們，「夜晚在街上練習，警察都不會過來亂查身份證，更試過好聲好氣跟我們講聲加油。」Stamina認為，大家最重要是彼此尊重，「跳舞時音響細聲一點就OK，不要影響其他街坊，他們亦會對B boys多一份尊重。」Stamina今次在UTLR任battle嘉賓，「希望打到4強、做好自己、好好享受B boy的樂趣。」
B-girl CNga樂見霹靂舞更普及
另一名女性霹靂舞運動員B-girl CNga，同樣已經接觸街舞約十多年，最初只純粹覺得街舞很有型，沒想過要成為breaker，其間亦接觸不同類型舞風，如hip hop，最後還是覺得breaking最有挑戰性，「加上好少女仔跳，覺得好特別，不知不覺間自然成為B-girl。」霹靂舞由次文化去到奧運大舞台，變得更普及和正面，CNga直言有很大改變：「普羅大眾開始認識霹靂舞是什麼，特別很多學生都對霹靂舞感到興趣，家長們都很支持仔女學舞。」
為了成為一名更好的breaker，CNga定時於健身房鍛練，包括有氧及冇氧運動，若忙碌沒時間出外，仍會在家中練習，如深蹲、掌上壓、波比跳、平板支撐等。而本身職業是跳舞老師的她，教班亦是練體能的一部份。CNga今年的願望是「出國比賽取得名次，擴闊眼界、挑戰自己的可能性。」至於在UTLR任battle guest，她希望可以發揮到平時練習的水準，能夠入到4強，「就算面對好厲害的對手都處變不驚。」