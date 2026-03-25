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F1 一級方程式
Racing Bulls 東京發布日本限定塗裝 書道家青柳美扇跨界聯乘
Racing Bulls 車隊於上週六在東京澀谷舉行的 Red Bull Tokyo Drift 活動上，搶先發布即將出戰日本大獎賽的特別版賽車塗裝——一襲融合傳統書道美學與當代賽車動感的紅白設計，為即將來臨的鈴鹿週末揭開序幕。
東京漂移派對上首度亮相
Visa Cash App Racing Bulls 選址澀谷作為發布舞台——這個以霓虹燈海、潮流名店及全球最繁忙行人十字路口聞名的地標，本身就是日本當代文化的縮影。
Red Bull Tokyo Drift 活動當晚匯聚超過 500 輛精心策展的改裝車，加上漂移傳奇"Mad” Mike Whiddett及 16 歲新星箕輪大也的精彩表演，將地下車文化的熱情推至沸點。
車手 Liam Lawson 與 Arvid Lindblad 親身出席，換上同樣融入書道元素的限定隊服，為粉絲帶來近距離接觸的機會。Red Bull 儲備車手角田裕毅及岩佐歩夢、WRC 新科分站冠軍勝田貴元亦有現身支持，陣容星光熠熠。
從能量飲品到賽道美學
今次限定塗裝以 Red Bull Spring Edition罐身設計及櫻花為靈感，大膽採用紅、白、銀配色。車隊表示，設計概念旨在「將 F1 的澎湃能量與日本傳統書道的優雅意境融為一體」，呈現專屬於這場主場賽事的視覺語言。
最大亮點在於與日本書道家兼現代藝術家青柳美扇的跨界合作。她以遒勁筆觸在車身各處揮毫，寫下「日本」、「翼をさずける」（Red Bull 經典標語「送你一對翼」的日文版本）等字樣，讓賽車化身馳騁於賽道上的書法作品。
從橫濱到鈴鹿的巡迴展示
Visa Cash App Racing Bulls CEO Peter Bayer 盛讚這套「大膽設計」，即將在日本大獎賽鈴鹿首秀。「我們總在尋找與年輕粉絲和賽車文化連結的方式，在東京 Red Bull Tokyo Drift 前粉絲面前揭曉特別塗裝，讓這一刻更顯特別。」
限定塗裝賽車在正式抵達鈴鹿賽道前，將先於日本各地巡迴亮相。展示專用拖車於 3 月 22 日自橫濱出發，途經東京市區，最終抵達名古屋。沿途站點包括 SHIBUYA109 澀谷店、原宿 WeWork Iceberg、東名高速道路足柄休息站，以及名古屋站 JR Gate Tower，讓無法親臨鈴鹿的車迷亦能一睹這台藝術品的風采。
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