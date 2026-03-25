Racing Bulls 東京發布日本限定塗裝 書道家青柳美扇跨界聯乘

及 16 歲新星箕輪大也的精彩表演，將地下車文化的熱情推至沸點。

親身出席，換上同樣融入書道元素的限定隊服，為粉絲帶來近距離接觸的機會。Red Bull 儲備車手角田裕毅及岩佐歩夢、WRC 新科分站冠軍勝田貴元亦有現身支持，陣容星光熠熠。

今次限定塗裝以 Red Bull Spring Edition罐身設計及櫻花為靈感，大膽採用紅、白、銀配色。車隊表示，設計概念旨在「將 F1 的澎湃能量與日本傳統書道的優雅意境融為一體」，呈現專屬於這場主場賽事的視覺語言。

今次限定塗裝以 Red Bull Spring Edition罐身設計及櫻花為靈感，大膽採用紅、白、銀配色。車隊表示，設計概念旨在「將 F1 的澎湃能量與日本傳統書道的優雅意境融為一體」，呈現專屬於這場主場賽事的視覺語言。

今次限定塗裝以 Red Bull Spring Edition罐身設計及櫻花為靈感，大膽採用紅、白、銀配色。車隊表示，設計概念旨在「將 F1 的澎湃能量與日本傳統書道的優雅意境融為一體」，呈現專屬於這場主場賽事的視覺語言。