虛擬跑熱潮 日本兩大馬拉松線上跑開始報名 本地賽事同樣值得期待
對於喜歡跑海外馬拉松，尤其日本馬的跑者來說，這一年應該特別空虛。不過其實日本各大馬拉松都有照顧跑手所求，雖然實體賽事不是取消便只限精英選手參賽，但也會舉行線上跑Virtual Run，部份有獎牌也有記念Tee，滿足日本馬fans。
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之前已舉行的有富士山線上馬拉松，今個月尾舉行的就有京都線上馬拉松，至於現在仍然接受報名的線上跑有世界六大馬拉松之一的東京馬拉松，以及不少女跑者初馬首選的名古屋女子馬拉松，後者繼續有Tiffany吊墜項鍊，只是頒獎的禮服男要自備。
東京馬拉松2021 Virtual Run 抽1,000個實體賽名額
東京馬拉松2021實體賽事由3月延期至今年10月17日舉行，不過賽會在原定賽期附近日子都舉行線上跑，雖然日本居民有限定活動，不過海外跑者都可以參加，雖然沒有獎牌或記念Tee，但會送出1,000個東京馬拉松2021實體賽參賽名額，而且報名費只是1,500円。除全馬外還有半馬及10公里跑。
參加方法：使用指定手機應用程式於任何地方完成馬拉松(可分多次完成)
活動日期：2021年3月1至7日
報名日期：2021年1月21日至2月7日
報名費：1,500円
名古屋女子線上馬拉松2021 贏10周年Tiffany吊墜項鍊
限定女性參賽的名古屋女子馬拉松，之所以成為女生初馬首選，除了因為全部參加者皆為女性外，還有完賽獎品是Tiffany吊墜項鍊，在終點更會有大量禮服男逐一為完賽者戴上。現在變成線上跑，雖然沒有了頒獎的禮服男，但仍然有Tiffany吊墜項鍊，亦有完跑記念Tee，所以報名費不便宜，需要13,000円，而且海外跑者更要付2,750円行政費及1,500円運費。不過今年是這馬拉松的10周年，極有記念價值，而且原本已經結束的報名期，現在由1月7日開始至1月30日再開。
參加方法：使用指定手機應用程式於任何地方完成馬拉松(最多可分四次完成)
活動日期：2021年3月14至4月30日
報名日期：2021年1月7日至1月30日
報名費：13,000円(再加行政費2,750円及運費1,500円)
除了這兩個日本馬拉松，其還有3月1日至3月14日舉行的鹿兒島線上馬拉松(https://www.kagoshima-marathon.jp/)、2月8日至2月21日舉行的大阪「第28回KIX泉州國際馬拉松ONLINE CHARITY RUN 2021」(http://www.senshu-marathon.jp/)以及2月1日至2月21日舉行的「第13回徳島・海陽 究極之清流 海部川風流馬拉松on the web」(https://www.kaifu-furu.jp/outline/)，不過這些都只限居於日本的市民報名參加。
香港也可以玩！
香港五嶽線上挑戰賽 即日起跑
由即日開始至1月31日，由Run2gather首辦越野線上賽事，有獎牌有號碼布有毛巾，更加有Red Bull全力贊助送出能量飲品。只要在指定期內1次完成16km指定路線便可。
報名網站
5月參戰 Wings For Life虛擬追逐戰
今年Wings For Life全球路跑定於5月9日舉行，參加者只要裝上應用程式，就可以和世界各地的參賽者同一時間起跑，盡全力有多遠跑多遠，直到被虛擬終結者追上。而且報名費全數捐予脊髓損傷研究Wings For Life Foundation，旨在未來找到治療方法。
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