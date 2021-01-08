虛擬跑熱潮　日本兩大馬拉松線上跑開始報名　本地賽事同樣值得期待

之前已舉行的有富士山線上馬拉松，今個月尾舉行的就有京都線上馬拉松，至於現在仍然接受報名的線上跑有世界六大馬拉松之一的東京馬拉松，以及不少女跑者初馬首選的名古屋女子馬拉松，後者繼續有Tiffany吊墜項鍊，只是頒獎的禮服男要自備。

之前已舉行的有富士山線上馬拉松，今個月尾舉行的就有京都線上馬拉松，至於現在仍然接受報名的線上跑有世界六大馬拉松之一的東京馬拉松，以及不少女跑者初馬首選的名古屋女子馬拉松，後者繼續有Tiffany吊墜項鍊，只是頒獎的禮服男要自備。

之前已舉行的有富士山線上馬拉松，今個月尾舉行的就有京都線上馬拉松，至於現在仍然接受報名的線上跑有世界六大馬拉松之一的東京馬拉松，以及不少女跑者初馬首選的名古屋女子馬拉松，後者繼續有Tiffany吊墜項鍊，只是頒獎的禮服男要自備。

東京馬拉松2021實體賽事由3月延期至今年10月17日舉行，不過賽會在原定賽期附近日子都舉行線上跑，雖然日本居民有限定活動，不過海外跑者都可以參加，雖然沒有獎牌或記念Tee，但會送出1,000個東京馬拉松2021實體賽參賽名額，而且報名費只是1,500円。除全馬外還有半馬及10公里跑。

東京馬拉松2021實體賽事由3月延期至今年10月17日舉行，不過賽會在原定賽期附近日子都舉行線上跑，雖然日本居民有限定活動，不過海外跑者都可以參加，雖然沒有獎牌或記念Tee，但會送出1,000個東京馬拉松2021實體賽參賽名額，而且報名費只是1,500円。除全馬外還有半馬及10公里跑。

東京馬拉松2021實體賽事由3月延期至今年10月17日舉行，不過賽會在原定賽期附近日子都舉行線上跑，雖然日本居民有限定活動，不過海外跑者都可以參加，雖然沒有獎牌或記念Tee，但會送出1,000個東京馬拉松2021實體賽參賽名額，而且報名費只是1,500円。除全馬外還有半馬及10公里跑。