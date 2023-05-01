11個提升心理健康的簡單方法

據估計，在一星期裡面，每六個人就有一個人會經歷一些常見的心理健康問題。那可能是你認識的人，跟你一起工作的同事，甚至是你自己...

對很多人來說，心理健康不單是一個禁忌話題，而且通常是心底裡一個無形的鬥爭，一個令人崩潰、又看不見的力量每天慢慢地走近。在這個世界，沒有一種疾病是完全一樣的，所以無論是嚴重的抑鬱症還是輕度的焦慮症，也不能確保有一種萬無一失的治療方法。

但還是有些方法可以在某種程度上幫助減輕焦慮和壓力。Sanctus的發展教練和工作坊主持人Shayan Qadir將與大家分享11個讓你心情振奮的方法。

1. 尋找自己的心流

「心流」是當你將你的心靈和身體融合在一起，讓它們互相融合，達至專心致志的狀態。如果我們經常練習所愛的事情，我們可以進入沉浸在那項活動的一個狀態，而在這個狀態中，有一種快樂不知時日過的感覺。有很多活動可以讓我們進入心流狀態，比如跑步、冥想、藝術，甚至是打字。當你了解自己如何進入心流狀態，煩惱也會消失。想達到這狀態，首先需要練習，並每次都要讓自己稍微再做多一點，最終身體會自己掌握如何進入心流狀態。

2. 問自己：「這件事在未來會有影響嗎？」

當你非常擔心某件事情時，很容易忘記把自己拉出來，站在外面更廣闊的畫面中思考。這個時候，記得問問自己：「一星期後，這件事還會有影響嗎？」，然後問問自己：「一個月後呢？」，最後問問自己：「一年後呢？」。你身體現在所感受到的，可能與這個事情的重要性沒有太大關係。問自己問題會令你應對特定情況的觀點有所不同。

3. 融入大自然

日本人會使用一個稱為「森林浴」的概念，包括花更多時間在大自然中，甚至是在樹木周圍散步，它實際上有助於恢復身體的自然平衡。壓力、焦慮、觀點、生活在大城市、不斷檢查社交媒體 - 這些事情都讓我們非常緊張，所以花些時間斷開與這一切的聯繫，無論是關閉電子設備，還是在大自然中度過時間，都非常有益於我們的身心健康。

4. 控制呼吸

當我們過於專注腦中發生的事情時，往往會感到壓力和失去自我，這可能會導致焦慮和恐慌。想要中斷這種情況，其中一個方法是專注於呼吸。深呼吸後，嘗試注意自己的呼吸方式，在煩惱失控和恐慌發作之前保持冷靜。淺呼吸、胸部緊繃、肩膀緊縮和身體緊張是焦慮發作之前的一些觸發因素。專注於感覺不對的區域，問問自己：「我怎樣才能走出那個空間？」

5. 給「批評者」取個名字

大多數人認為我們在腦中只有一個聲音。實際上，大多數人有兩個相互矛盾的聲音。當你的內心對話，告訴你自己不夠好時，意識到「批評者」不是唯一的想法，給它一個名字和個性。這樣，當你聽到自我打擊的聲音時，你會意識到這不是單一的想法，並且你可以挑戰它。

6.多運動

定期拉筋伸展、健身，或快步走等運動可以對心理健康產生很大的影響。從生物學的角度來看，我們是作為獵人採集者而被設計為需要每天外出獲取食物，然後回來。因此，整天坐在桌子前，只有腦部在消耗能量，使我們與身體的聯繫斷裂。定期進行運動，對大腦有很大的影響。

7. 與人建立聯繫

很多人對於與家人和朋友談論心理健康問題感到猶豫，但這是重要的一步。因為這樣就可以坦誠地交談，而不是像平時一樣說「一切都很好」，實際上你的心情卻很糟糕。你可能不相信，但一直保持超級積極的心態也會有破壞性的一面。例如，如果你失去了親人，而你的口頭禪是要保持積極的態度，告訴自己「忘記它，繼續前進」，那麼需要表達哀悼和宣洩情緒的需求時，你仍然會藏在心中。我見過很多人在發生事情幾年後，仍未經歷哀悼，這樣的情緒可以積壓在內心。能夠體驗完整的情緒範圍是很重要的。如果你允許自己偶爾感到糟糕，那麼悲傷就可以更快地過去。

8. 服侍身邊的人

有時當我們有問題，很容易會陷入問題循環中，然後失去視野，因此能夠幫助其他人解決問題，能有助我們調整自己的狀況，並釋放能讓我們感到良好的安多酚。例如：慈善工作，也可以是簡單地關心他人，看看他們需要什麼幫助。對我們來說非常容易的事情對別人來說可能非常困難，除非你實際與某些人交流過，否則你不會知道。從內心深處，這給了你一種連結感。

9. 創造東西

花一些時間透過創意活動連接左右腦。當人愈大、漸漸老去，忘記了小時候享受生活、玩樂和玩遊戲。投資時間在藝術、音樂、唱歌、跳舞、設計、建造、烹飪或裝飾等創意空間裡，這些都有幫助你的心情。如果你的心理狀態不佳，透過其他方式表達自己有助於治愈自己。

10. 建立良好的睡眠習慣

沒有良好的睡眠習慣是壓力和焦慮的重要原因。建立一個好的睡眠儀式或設定睡覺和起床時間，尤其在工作日是非常重要的。睡前一小時停止使用電子裝置有助於減輕壓力水平。閱讀或冥想也是幫助保持良好睡眠習慣的方法之一。

11. 感恩

最後，花些時間感恩小事情，因為我們 很容易因著那些未能如願的事情而失去了自我，只關注於我們需要改進的方面和問題。當我們這樣做時，我們忘記了事情是多麼美好，以及我們有多麼幸運，直到我們失去那些我們完全視為理所當然的東西。問問自己：你為了什麼感恩呢？感恩的事情可能比你想象中還有更多。