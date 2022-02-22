當Work from home成為日常，每日在家在電腦前都會坐超過8小時，而且線上會議可能還需要鏡頭、收音裝備。如果計埋打機......不得了。於是，升級裝備是時候，工作之餘開心一點，來個Gamer-style setup啦！

遊戲直播主Kelsie Pelling 簡單而高質

遊戲直播主Kelsie Pelling 簡單而高質 © Red Bull

「近年我發現的是，簡單就是最重要。就是只把常常需要用到的裝備放在附近。因為很多人看到喜歡的裝備都會想買，但卻沒有想過自己是否真的需要用到。我們只需要把資源放到常手的裝備上，簡單一點，但卻又著重質素多一點。」

人人都Online meeting，直播裝備可以跟一跟Kelsie Pelling，她採用三屏幕設定，她推介24吋屏幕最為合適，現在她有兩個ASUS屏幕配Acer屏幕。

Kelsie Pelling配備：

SINGLE PC SETUP

CAMERA -Logitech C920

LIGHTING - Nanoleaf

MONITOR - 3x 24" (2x ASUS, 1x Acer)_

MOUSE - ROCCAT Kain 202 AIMO

MICROPHONE - Shure MV7

CHAIR - Secretlab Titan Prime

HEADSET - Turtle Beach Elite Pro 2

DESK - Custom raising/lowering desk

KEYBOARD - ROCCAT Magma

MOUSEPAD - Extended (Keyboard & Mouse)

物理治療師教路

物理治療師教路 © Red Bull

以下還有Dr. Caitlin “Lurkaderp” McGee, PT這位物理治療師兼1HP Esports Medicine and Performance持份者、總監。

滑鼠

玩《Overwatch》、《Valorant》射擊遊戲可能要著重反應，但如果玩《World of Warcraft》、《Guild Wars 2》類遊戲，就會選多按鍵的滑鼠，而Dr. McGee就建議採用後者，因為越多功能鍵可以設定，越能令你工作更方便。

Dr. McGee說：「那些額外的按鍵，可以讓用家把一些鍵盤的功能融入滑老鼠當中。即是等於可以把如Caps Lock、輸入鍵放在方便的位置，節省的時間和帶來的方便，會逐少累積，因為你真的很常會用到。」

鍵盤

市面上有很多不同的鍵盤，包括符合人體工學設計的鍵盤，以至是分體式的鍵盤，都是為了用家可以把雙手放在更加自然的位置上使用。另外也有輕便以及可摺叠的鍵盤，這個適合有不同裝置或者常在不同地方工作的用家選擇。不過如果在家工作，則可以選購一個大一點，以及有數字按鍵和不同功能鍵的鍵盤，這樣可以增加工作的效率。

「就算你不需要機械式鍵盤，但可以設定不同功能鍵的鍵盤都有助工作，而同時一個自己覺得位置及設計舒適的鍵盤都很重要。」Dr. McGee說，而且有網站可以為你度身訂製適合你的鍵盤功能，YouTube亦有影片教學，自行customize你的鍵盤。

屏幕

多個屏幕令你的工作更容易。「多個電腦屏幕，就是可以同時顯示不同資訊，不用在同一屏幕中轉來轉去。例如可以同時看到參考用的資料同時，又可以同時寫下新的文字。」Dr. McGee覺得用兩個屏幕已經可以帶來很大的改善。

如果你只想買一個屏幕，也可以透過HDMI、USB-C、miniDP連接你的laptop，以不同顯示設定來顯示不同資訊。如果資金許可，則可以買實體graphics card，設定多一個屏幕。而且還可以因應工作需要，選擇touchscreen或可以90度轉重的屏幕，也有一些ultra-wide的屏幕可以選用。

Headset及收音Mic

採用Headset以及獨立的收音Mic，可以改善在開線上會議，你發言時的聲音質素。所以如果你時常需要開多人線上會議，絕對值得購買一個質素好而舒適的Headset以及獨立收音裝置。Headset能助你更加集中，同時可以減少外來的聲音騷擾。至於獨立的收音裝置，則可以減少其他雜音入咪，例如你在家工作的同伴，或同住的其他人，甚至是寵物的叫聲，亦可以有不同設定過瀘不同噪音，而且按mute鍵都會比較容易和方便。

「不要使用你webcam內置的收音裝置，這個肯定會為你帶來不便，而且質素都定必比起獨立收音Mic差。獨立的收音裝置不算太過昂貴，我有一個Blue Snowball及Blue Yeti都很好，價錢都低於$70美元，這金錢絕對值得花。你的聲音聽起來更清晰，亦有助你和你的同事溝通。」Dr. McGee說。