一架F1賽車叫價幾多？有錢就買得起嗎？

真正交易－一輛真正的F1賽車

叫價：約1500萬歐元

要為現時的F1賽車定價是很困難的事，一隊F1車隊在2022賽季可能已經擲上約1.456億美元（只根據較高的運輸成本和通貨膨脹進行調整），以目前匯率計算，相當於1.43億歐元，但車隊所有費用（扣除司機人工和其他例外情況）都必須支付，所以簡單將預算上限減半遠遠達不到目標。

我們知道一些汽車配件的實際價格，可能可以精確地估到它們的「身價」，方向盤大約5萬，一組機翼（前後）大約 20萬左右，具體取決於複雜性，這些都是獨一無二的零件所以價格不菲；底盤，尤其是發動機和變速箱是最昂貴的部分，每季獲批准的三件價格約 1000萬歐元，所以現時賽車的價格估計約12到1500 萬之間亦不太離譜。

Der RB18 von Red Bull Racing – Hohe Ingenieurskunst hat ihren Preis © Getty Images / Red Bull Content Pool

性感展示車－從外面看真正的F1賽車

叫價：118,000 歐元起

在相關平台如f1authentics.com，F1賽車以約10萬英鎊起跳，目前大約叫價11萬8千歐元。當然你不能期望買到一架真正參加過比賽的車輪，但極其量是一架或多少跟原車相匹配的展示車。

當然這架平價F1賽車是沒有發動機或變速箱的，它或多或少是架有方向盤的賽車外殼，所以你可以將它泊在車庫周圍，或者如果有足夠多的朋友幫手推動它，你可以在花園「駕駛」它，是好一件豪華擺設。

二手豪華車－一架二手F1賽車

叫價：數百萬歐元

如果你想要一架完整、隨時可以駕駛及具有歷史意義的F1賽車，它將會非常昂貴。為了能夠掌握價格，公開拍賣是最好的，Senna-McLaren、a Schumacher-Ferrari都不低於500萬。

理論上這些車都可以真正駕駛，但實際上，你應該避免啟動精細的賽車技術。即使你成功避開護欄和牆壁，損毀亦在所難免。這歷史悠久的賽車技術根本不適合業餘愛好者。

就拍賣史上最昂貴的F1賽車而言，由於其相對簡單機械裝置和不存在的電子設備，確有其事。由Juan Manuel Fangio所擁有的Mercedes於1954年創下最昂貴F1賽車世界冠軍紀錄，叫價3000萬美元。

如果對F1技術有興趣，可以收聽我們最新的Podcast。

不祥的RB17 －一架適合公路行駛的 F1 賽車

叫價：720萬歐元（含稅）

Red Bull車隊在2020年用RB16落場出賽，2021年用RB16B，而目前所用的是RB18。為何沒了RB17？答案是：設計天才Adrian Newey為它設計了一些特別的東西，並正在與Red Bull Advanced Technologies合作開發這款同名的超級跑車。兩個座位、碳纖維硬殼、V8 雙渦輪增壓、混合支撐及地面效應。固有的900公斤用來滿足1100馬力，這些確實是F1水準。當前的F1一代必須至少重798公斤，但只有少數車隊能達到這個目標，目前在 F1中使用的V6混合動力發動機的功率估計剛超過 1000 馬力。