Andreas Bakkerud testing out the new Audi S1 EKS RX quattro ahead of the start of the 2018 FIA World RX season.
© EKS Audi Sport
Rallycross

5分鐘認識世界越野拉力錦標賽

FIA World RX 世界越野拉力錦標賽是賽車運動中最激動人心的系列賽之一，它結合了拉力賽車的刺激與緊張，以及賽道賽車的極速競速。以下說的就是你需要知道的。
作者 Red Bull HK
4 min read發佈於

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國際汽聯世界拉力錦標賽

混合拉力賽和巡迴賽，越野拉力賽是在混合路面上舉行的短距離激烈賽事。

1 Tour Stop

Mattias Ekström

Rallycross star Mattias Ekström is one of the most versatile drivers in motorsports, competing and winning across multiple disciplines.

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Kevin Hansen

Swedish rallycross ace Kevin Hansen loves to drive, especially when it's at high speed, with big jumps and under control.

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Timmy Hansen

Born into a rallycross family, Timmy Hansen has gone on to establish himself as a master of the discipline in his own right.

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FIA World RX 世界越野拉力錦標賽又回來了，參賽車輛的加速度比他們的F1對手還要快。這個系列賽的明星們，包括Johan Kristofferson、Mattias Ekström、Petter Solberg、Sébastien Loeb以及Hansen兄弟Timmy和Kevin，將於2023年11月11-12日於中國香港賽道，參加世界越野拉力錦標賽（第9及第10回合）。
然而，你對這個賽事其實了解多少呢？這個賽事早在1967年就已經開始了。如果你想要了解那些重要的世界越野拉力錦標賽知識，請繼續閱讀。

什麼是拉力越野賽？

拉力越野賽是拉力賽和賽道賽的結合，比賽場地設置在混合資料表面的賽道上，這樣球迷可以看到快速而激烈的比賽。
這些觀眾前來觀賞的車輛類似於高性能的熱門掀背車，但比它更加強大。想像一下手動換檔、擁有600匹馬力和四輪驅動的車輛，加速時渦輪增壓能在不到兩秒的時間內達到0到100公里每小時。通常，三到六輛這樣的賽車並排站在起跑線上，駕駛員們在由部分」石屎路和部分泥地構成的賽道上進行四到六圈的比賽。
目前有兩個主要的國際拉力越野系列賽事，一個是美國的Red Bull全球拉力越野賽，吸引了來自世界各地的駕駛員參加；而我們關注的是另一個：FIA 世界拉力越野錦標賽。這個賽事主要都是歐洲駕駛員參加，但FIA 世界拉力越野錦標賽的12站比賽分佈在世界各地的國家，包括拉脫維亞、加拿大和南非。

起源

拉力越野賽始於1967年，當時英國ITV電視台邀請了一群傑出的拉力賽車手，在1967年2月4日，在英國肯特郡的利登山賽道（Lydden Hill Circuit）上進行比賽。Vic Elford駕駛一輛借來的210匹馬力、後驅的保時捷911 R贏得了比賽，而在利登山賽道，現在仍然是FIA 世界拉力越野錦標賽的測試場地，被譽為拉力越野賽的發源地。
在利登山賽道的首次亮相後，歐洲大陸上首場拉力越野賽於1969年在荷蘭舉行。這項運動在法國和瑞典尤其受歡迎，那裡的營地式比賽文化最具吸引力。第一屆FIA 世界拉力越野錦標賽於2014年舉行，首位冠軍是前世界拉力錦標賽（WRC）冠軍Petter Solberg。
Vic Elford at the first-ever rallycross event at Lydden Hill, England in 1967, in a Porsche 911 R.

Vic Elford 在英國肯特郡的利登山賽道（Lydden Hill Circuit）上進行比賽。

© Red Bull HK

哪些是參賽隊伍和車手？

FIA 世界拉力越野錦標賽分為兩個賽制 - 超級車（Supercar）和其培訓系列RX2。在2018年超級車賽季中，有15名車手代表9支不同的車隊參賽。
車手Johan Kristofferson為PSRX Volkswagen Motorsports隊捍衛自己的冠軍頭銜，這也是2017年車隊冠軍。同樣為PSRX Volkswagen Motorsports隊參賽的還有FIA 世界拉力越野錦標賽的首位冠軍Solberg。在2018年，他們面臨來自瑞典車手Mattias Ekström的EKS車隊的激烈競爭。這位2016年冠軍和他的新隊友Andreas Bakkerud駕駛了Audi S1 EKS RX Quattro參賽。
Ekströms的瑞典同胞Timmy和Kevin Hansen為他們父母經營的Peugeot-Hansen家族隊參賽（事實上，Hansen家族和Ekströms家族是多年的老朋友，他們的父親在許多年前就曾經一起比賽）。Sébastien Loeb的隊伍在2018年也駕駛Peugeot車參賽，而像Loeb這樣的高水平車手，永遠不會被忽視。

比賽規則

每場FIA 世界越野拉力錦標賽比賽持續兩天。比賽開始時，會有四場預賽，每場賽事有三至五輛車參加。賽車手在四圈內的整體最快比賽時間的賽車手晉級，其他賽車手則根據他們的預賽排名獲得積分。
在四場預賽後，得分最多的12名賽車手晉級至半準決賽。在半準決賽中，每場比賽有六輛車，進行六圈的比賽。每場半準決賽的前三名晉級至有六輛車的決賽，進行六圈的比賽。
為了增加比賽的緊張氣氛，還有「Joker Lap」這個小規則。這是賽道的一個額外部分，每位賽車手在每場比賽中必須完成一次，否則將面臨30秒的時間處罰。此外，每位賽車手在每輪比賽中可以使用八條由各種複合材料（濕地和乾地）制的輪胎。

還有什麼需要知道的嗎？

直至2018年，Mattias Ekström和Petter Solberg的比賽勝利次數旗鼓相當，各自嬴了10次。Kristofferson則緊隨其後，擁有9次勝利。Solberg還榮獲兩屆FIA 世界拉力越野錦標賽冠軍的榮譽。這項賽事也被加入了電子遊戲《Dirt Rally》中，而在2020年，FIA 世界拉力越野錦標賽將跟上時代的步伐，改為完全由電動動力系統驅動的賽車。
World RX supercars kicking up dust at the Cape Town stop of the 2017 FIA Rallycross Championship.

FIA World RX 2017 於南非 Cape Town 舉行

© Red Bull HK

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