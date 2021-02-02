6個原因令你下一秒就起舞

在各大舞蹈比賽上，我們可以看到出色舞蹈員帶來高水準演出，他們要處理當刻壓力，亦要推動個人肢體去展現經過多年訓練所得的舞蹈技能。對，我們為優秀舞蹈員歡呼，讚嘆他們通過舞台表演、電影、MV及其他方式來展示個人對藝術的奉獻。

舞蹈之美是在於你不用做任何事就可以盡情享受，以下6個理由解釋了微小的擺動就可以對你靈魂有益處。

Dance enables us to express ourselves just by movement © Little Shao/Red Bull Content Pool

1. 跳舞非常普遍

我們的身體會隨著音樂節奏不自覺地擺動，或是看到其他人表演簡單的舞蹈時，都會激發我們身體感覺，這是所有人普遍的特徵。

跳舞是一種通用語言，是全世界人類用來表達釋放及喜悅，無論是獨自一人或共享，我們跳舞是因為它對我們靈魂有益。

2. 盡情跳舞，像是沒人觀看一樣

有些人喜歡在家中自由自在及狂野地跳舞，不在乎任何形式或技巧，純粹想放手讓自己迷失在音樂漩渦中。

Dance can help us through hardships © Little Shao/Red Bull Content Pool

3. 跳舞可以治療

對於部分人來說，舞蹈是一種治療，讓他們釋放壓力及問題，或填補他們日常工作中缺乏的創意。無論是在club還是酒吧、課室、睡房、廚房，抑或浴室，大家都可以盡情跳舞，讓自己擺脫重擔。

4. 跳舞是一種社交

人們都喜歡聚在一起練習最新舞蹈動作，他們可能僅僅出於娛樂，或是準備在社交平台上跟全世界分享他們的日常活動。

The community is a strong aspect in all street dance styles © Mpumelelo Macu/Red Bull Content Pool

5. 舞蹈適合任何年齡層

孩子們跟隨住音樂播放，從跳舞中學習如何上下跳動和搖動身體，他們會微笑及大笑來感受跳舞帶來的歡樂。

同時，情侶們會透過一起跳舞來分享時刻，通過一致的動作來聯繫。而那些聞歌起舞的人就證明跳舞並沒有年齡限制，只有為大家帶來擺動的樂趣。

6. 充滿感染力

舞蹈帶來的快樂充滿感染力。只要DJ播出一首適合的歌曲，或一個人帶頭跳舞，激發其他人擺動，還有一些舞蹈動作成為經典而獲得大眾認識及嘗試。