五個跑步幫你激發新思維的原因

「新事物總有令人興奮的地方」於特克斯及凱科斯群島土生土長的Mario Rigby說。他挑戰了可持續的人力探險，分享自己曾經去過的社區當中的故事，以促進人與人之間的理解和進步。

究竟探險家Mario Rigby遇上鼓腹毒蛇時發生甚麼事 © Artwork

跑步是一種發掘新地方的獨特方式 Ida Mathilde Steensgaard

如果你想收聽有關Wings for Life World Run的《Why I Run》podcast，你可以透過Spotify、Apple podcast、Amazon及任何你收聽podcast的平台收聽。Rigby和Steensgaard分享了跑步如何激發一個人探索「新世界」。

起身跑步啦！你可以：

01 1. 重燃童年時的冒險精神

Rigby當初愛上跑步是因為它有「讓你身體發揮最大潛能和最單純」的感覺。今時今日跑步令他重拾小時候自己跟哥哥一起探索特克斯和凱科斯的樂趣：「我們從未將它視為跑步，我們一直在尋找新東西，它是激發我想冒險的原因。」

Podcast入面，Rigby更提起自己意外踩到有毒鼓腹毒蛇時，竟然得到比想象中更多的冒險經歷：

02 2. 發掘新地方

Steensgaard經常周遊列國參加比賽：「跑步是一種發掘新地方的獨特方式，我會跑去看看我所去過的城市入面不同的紀念碑或其他事物。」

03 3. 在城市中醒來

在多倫多的旅程上，於日出時分跑步可以欣賞到這座城市變得生機勃勃，而清晨出發已成為Steensgaard的首選時間：「我喜歡在真正忙碌和忙碌之前進行這種跑步，徹底感受我探索的新城市的氛圍。」

跑步是探索城市地標的絕佳方式 © Esben Zøllner Olesen/Red Bull Content Pool

04 4. 重塑你的思維

有時當Steensgaard在跑步時，會因為在大自然中感受到渺小而受到震撼：「當你在大自然中感受風和強度時，它只是讓我看清事物。」

05 5. 感受到聯繫

雖然Rigby曾在非洲漫步及划槳超過兩年多，但他說即使是短程跑步亦可以幫助自己建立各種聯繫，甚至是跟祖先的聯繫：「如果穿過公園，知道關於公園的歷史，就可以了解到曾經住在那裡的人的過去，慢慢地自己就可以跟全球建立一個完整的聯繫。」