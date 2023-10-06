「我用跑步傳播快樂」－倫敦跑手Jeric Yuen

兔子、雞、狗和暴龍？Jeric Yuen不只畫過這些圖案，還有更多，而且他是在跑步時「畫」的。Jeric是一位科技愛好者和網頁開發者，他在跑步鍛鍊的同時，用GPS創造藝術，設計的路線會在地圖上呈現為奇幻生物的形狀。為了激勵他人，他在網上和自己組織的跑步團體中分享這些作品。

Jeric表示：「對我來說，跑步基本上就是為了傳播快樂。這不僅僅是我自己感到快樂 — 我喜歡那一刻，將快樂傳遞給我周圍的每個人，尤其是透過我所有的GPS藝術創作。」 他將自己的作品上傳至Instagram，帳號是@coderunnerguy。

在節目中，Jeric講述了他幾年前開始跑步一個很好笑的故事。在同事們的邀請下，Jeric熱情地加入了他們的跑步隊伍（加上還有一件免費T恤的誘惑），參加了一個跑步活動。然而，他很快就發現，當你只訓練了兩個星期，跑半程馬拉松的感覺有多長。基於那次經驗，他之後分享了一些關於如何開始跑步以及如何跑更長距離的小貼士。

Jeric的其中一個建議是與朋友一起跑步。在2023年1月，他創作了一幅特別的GPS藝術作品，標誌著Wings for Life全球路跑的倒數100天，活動中有來自世界各地的人，無論他們身在何地，他們都在完全相同的時間開始比賽。每位參賽者可以設定自己的距離目標，參賽費的100%將用於尋找治療脊髓損傷的方法。

那時，Jeric表示他已經報名參加Wings for Life全球路跑活動，他說：「我參加這次比賽是為了回饋社會，為了幫助脊髓研究。因為不是每個人都有這樣的機會保持活躍。」

快來收聽完整的30分鐘電台節目，這全關於純粹的歡樂與靈感，而且Jeric分享怎樣透過創作自己的GPS藝術，一起傳播快樂。

只需規劃一個心形或其他形狀的路線，然後跑完它，當你完成後，截取GPS路線的圖片。在Instagram上分享它，標記@wflworldrun，並使用標籤#sharethelove，讓整個Wings for Life全球路跑的群體，以及全世界的人都能看到。

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