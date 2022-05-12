Why I Run Podcast分享跑步跟人際關係的四大重點

Adolfo Salgueiro 分享：「跟任何人跑步都需要一種特殊關係，如果你要跟一、兩個或三個朋友度過數百英里，一起經歷炎熱、潮濕、寒冷、清晨，你需要談論一些事情，亦需要分享事情」。

正正是因為這種聯繫，一位56歲佛羅里達通訊專業人士就將跑步作為其生活重要組成部分的其中一個原因。他第一次受父親啟發，於1970年代在家鄉委內瑞拉開始這項運動，當時見到有人為享受而跑步感到很奇怪，而他父親在84歲時仍堅持綁鞋帶出門跑步，有時更會三代同堂一起跑步。

1984年加拉加斯馬拉松賽上的 Adolfo Salgueiro Jr 和 Adolfo Salgueiro Sr © Courtesy Adolfo Salgueiro

參加今集Podcast還有Kelly Sildaru，她是一名20歲年輕人，在自由滑雪世界風靡一時，亦是首個在冬季奧運會獲得自由滑雪獎牌的愛沙尼亞人！她亦發現跑步可以加強人際關係，就是和她的愛犬！

1. 跑步有助了解對方

Salgueiro分享跑步如何打破家庭成員之間的隔膜：「我年少時很叛逆，但跟爸爸跑步後，我們聊到生活、跑步、學校及工作，最終建立良好關係」。這位在業餘時間執教跑步的佛羅里達人續說：「跑步可以是多代人的事，只需與你的孫子、兒子、女兒一起散步或跑3k、5k，最重要是在健康上亦獲得益處！」

現在Sal​​gueiro家族的三代人一同跑步 © Courtesy Adolfo Salgueiro

2. 跑步可以建立信任

Sildaru和她的哈士奇狗進行障礙賽：「如果她需要向左或向右走，或者經過另一隻狗或人，我會給她指示，她需要信任我。現在當她知道我們要跑步時，她會非常興奮。」 Sildaru就是透過跑步跟她的愛犬建立信任。

3. 跑步拍檔比你想像中多

家人、朋友甚至寵物不是唯一的跑步拍檔選擇，幾乎所有跑步人士都有一個跑步俱樂部，如Podcast主持人Erin Azar就提到另一個跑步媽媽俱樂部：「是為所有女性跑步人士，不管你跑得快或慢，或有沒有動機！」 （在 Strava 上找到）。

4. 參加Wings for Life World Run是感受跑步樂趣的另一種方式

除了跟世界各地的人一起跑步尋找治愈脊髓損傷的方法外，你還可以加入有大約9,000個成員的團體互相支持，Why I Run Podcast就是其中之一成員，他們歡迎新成員。

Sildaru和 Salgueiro今年再參加 Wings for Life World Run，Sildaru鍾意舉辦App Run Events，大家可以用Wings for Life World Run應用程序在固定路線一起跑步。

Kelly Sildaru和朋友們在愛沙尼亞的 Wings for Life World Run © Jan Henrik Pärnik for Wings for Life World Run

自由滑雪選手表示：「我等不及了，這是我最喜歡的活動之一，你可以跟一些很久沒見面的朋友閒逛，真的很cool！」