Dance

順其自然，了解音樂感在街舞的重要性

音樂感是一種聆聽、消化和表達音樂的能力，令舞者能夠完全變成音樂的化身，如果你都想增強自己的音樂感，不妨參考以下建議。
作者 Red Bull HK
4 min read發佈於
Poppin'C poses for a portrait during the Red Bull Dance Tour in Zurich, Switzerland on September 2, 2020.
© Little Shao/Red Bull Content Pool

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Poppin'C

Poppin'C from Switzerland is a Juste Debout World Champion, represents West Gang crew and recently relocated to China.

SwitzerlandSwitzerland

Angyil

A popping and hip-hop dancer from Kansas City, Angyil transitioned from ballet to street styles in order to follow her soul.

United StatesUnited States

Kastet

Hailing from Russia, B-Girl Kastet is a member of the 3:16 crew and is a two-time winner of the Red Bull BC One world title.

RussiaRussia

Wing

Korean Red Bull BC One All Star Wing is the 2008 Red Bull BC One World Champion. He is famous for the lightness of his hardcore moves.

South KoreaSouth Korea

Menno van Gorp

Red Bull BC One All Star Menno van Gorp has one of the most original styles on the breaking scene.

NetherlandsNetherlands

Summary

  1. 1
    儘早開始
  2. 2
    音樂在對戰中的力量
  3. 3
    聆聽放鬆和自由
  4. 4
    練習你的音樂感
  5. 5
    熱愛音樂對舞者來說是必然的
第一，所有舞者都會同意具有音樂感的重要性。最基本的定義是利用你的舞蹈風格來表達歌曲不同層次、聲音、旋律、人聲、節奏和樂器的能力，無論是breakers衝擊boom bap、hip-hop激發節拍、Waackers挑戰disco歌曲還是Poppers播放西岸funk，成為音樂化身是任何舞蹈風格終極表達之一。
那些頂級街舞者是如何學習、練習和發揮，他們又認為音樂感在他們所選的舞蹈表達入面可以起甚麼作用？
Poppin'C poses for a portrait in Lausanne, Switzerland on August 31, 2020.

Poppin'C以強調音樂小細節而聞名

© Little Shao/Red Bull Content Pool

01

儘早開始

國際級popper Poppin’C提出一個看似簡單，但非常實用的建議，就是先確保自己選擇了喜歡的舞蹈風格：「你要做的第一件事是享受隨之而來的音樂。當你找到天生熱愛的風格和音樂，你就會在跳舞時看起來最有魅力和才華。」
丹麥B-Boy Zoopreme是最好的例子，作為以高水平音樂著稱的breaking世界冠軍，他很早就確認自己對音樂的熱愛：「我從小就練習很多90年代的曲目，所以認識很多Smith和Western、Mobb Deep和Wu-Tang等的hip hop音樂。」在他十幾歲的時候更開始接觸樂器，例如bass、色士風、鼓、鋼琴、獨奏結他和類似東西的組合。
所以如果你找到一種自己喜歡的音樂風格，就會自然地訓練到自己的音樂感。
02

音樂在對戰中的力量

2008年Red Bull BC One冠軍Wing分享：「伴隨音樂去做出一個簡單動作可以產生很大的反應，及令人瘋狂。」見到舞者如何詮釋他們對戰回合播放的歌曲總令人興奮，如果那個舞者可以用音樂帶出個人動作，會立即令他們看起來更振奮人心，即使是第一次觀看對戰的人也可以看到和聽到舞者跟音樂合二為一。
談到參賽者本身，三屆Red Bull BC One世界冠軍Menno說「音樂決定了你一輪比賽的節奏和流程」：「當然，你總是已經有點想做的動作，但音樂會決定你要怎麼做。」因此音樂不僅能激發觀眾熱情，還能指導參賽者展示比賽的方式。
B-boy Wing poses for a portrait prior to the Red Bull Bc One Camp Korea in Downtown Seoul, South Korea on May 24, 2019.

B-Boy Wing令艱難的動作變得簡單，令音樂清晰可見

© Little Shao/Red Bull Content Pool

03

聆聽放鬆和自由

或許好多舞者會遇到一個困難，如何能夠放鬆並完全沉醉當下，聆聽並讓音樂引領你。
2021 Red Bull Dance Your Style USA冠軍Angyil已經學會屈服於她的音樂，她覺得最好的舞蹈家都是很棒的聽眾：「因為他們知道如何把自己接收到的信息，再轉化成藝術並將其表現出來，所以在我應該聆聽時思考太多是沒有好處的。」
一直跳舞以達到她可以真正聆聽和即興發揮的狀態，當Angyil完全進入這個狀態時，她形容「幾乎像我停電一樣」。那一刻她甚至可以用自己的舞蹈給自己驚喜：「有時候我看著自己的視頻，甚至不敢相信那是我。」
Angyil competes at Red Bull Dance Your Style National Finals in Washington, D.C., USA on October 23, 2021.

Angyil讓音樂作為主導

© Jesus Presinal/Red Bull Content Pool

04

練習你的音樂感

當Poppin'C教導學生音樂感時，他表示：「我告訴他們，不要著急，只要聽，慢慢來，即使只有15 秒，細聽歌曲直到你感覺到它。然後從那裡，跟著音樂走，讓它帶動你，感覺很好。」
他還鼓勵學生去聆聽、探索和嘗試不同風格的音樂，因為：「你的思想和身體對每種音樂都有不同感受。」2021年Red Bull BC One世界冠軍哈薩克的Amir也是這樣做的。去年在波蘭奪冠時，他在所有比賽中展現了高水平的音樂天賦，當被問到他是如何做到時，Amir：「我一直在練習跟著音樂跳舞，我喜歡其他音樂，不僅是碎拍，我跟著boom-bap rap、trap、歌劇等跳舞。」
05

熱愛音樂對舞者來說是必然的

DJ Fleg是世界頂級break DJ之一，他鼓勵舞者成為他所說的「音樂主導」，去搜索音樂及尋找不在現場的 DJ。他強調這一點：「我在20多年的舞蹈生涯中看到一個模式是，如果你不喜歡音樂，你就不會堅持跳舞。」
對Poppin’C來說：「首先音樂對我來說是一切，我的身體適應和郁動的方式是我感受音樂的方式。」
對冠軍 Menno：「音樂感對B-Boy很重要，因為這是我們的食糧，我們的能量，某程度更是我們的心跳。」

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Poppin'C

Poppin'C from Switzerland is a Juste Debout World Champion, represents West Gang crew and recently relocated to China.

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Angyil

A popping and hip-hop dancer from Kansas City, Angyil transitioned from ballet to street styles in order to follow her soul.

United StatesUnited States

Kastet

Hailing from Russia, B-Girl Kastet is a member of the 3:16 crew and is a two-time winner of the Red Bull BC One world title.

RussiaRussia

Wing

Korean Red Bull BC One All Star Wing is the 2008 Red Bull BC One World Champion. He is famous for the lightness of his hardcore moves.

South KoreaSouth Korea

Menno van Gorp

Red Bull BC One All Star Menno van Gorp has one of the most original styles on the breaking scene.

NetherlandsNetherlands
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