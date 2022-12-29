順其自然，了解音樂感在街舞的重要性

第一，所有舞者都會同意具有音樂感的重要性。最基本的定義是利用你的舞蹈風格來表達歌曲不同層次、聲音、旋律、人聲、節奏和樂器的能力，無論是breakers衝擊boom bap、hip-hop激發節拍、Waackers挑戰disco歌曲還是Poppers播放西岸funk，成為音樂化身是任何舞蹈風格終極表達之一。

那些頂級街舞者是如何學習、練習和發揮，他們又認為音樂感在他們所選的舞蹈表達入面可以起甚麼作用？

Poppin'C以強調音樂小細節而聞名 © Little Shao/Red Bull Content Pool

01 儘早開始

國際級popper Poppin’C提出一個看似簡單，但非常實用的建議，就是先確保自己選擇了喜歡的舞蹈風格：「你要做的第一件事是享受隨之而來的音樂。當你找到天生熱愛的風格和音樂，你就會在跳舞時看起來最有魅力和才華。」

丹麥B-Boy Zoopreme是最好的例子，作為以高水平音樂著稱的breaking世界冠軍，他很早就確認自己對音樂的熱愛：「我從小就練習很多90年代的曲目，所以認識很多Smith和Western、Mobb Deep和Wu-Tang等的hip hop音樂。」在他十幾歲的時候更開始接觸樂器，例如bass、色士風、鼓、鋼琴、獨奏結他和類似東西的組合。

所以如果你找到一種自己喜歡的音樂風格，就會自然地訓練到自己的音樂感。

02 音樂在對戰中的力量

2008年Red Bull BC One冠軍Wing分享：「伴隨音樂去做出一個簡單動作可以產生很大的反應，及令人瘋狂。」見到舞者如何詮釋他們對戰回合播放的歌曲總令人興奮，如果那個舞者可以用音樂帶出個人動作，會立即令他們看起來更振奮人心，即使是第一次觀看對戰的人也可以看到和聽到舞者跟音樂合二為一。

談到參賽者本身，三屆Red Bull BC One世界冠軍Menno說「音樂決定了你一輪比賽的節奏和流程」：「當然，你總是已經有點想做的動作，但音樂會決定你要怎麼做。」因此音樂不僅能激發觀眾熱情，還能指導參賽者展示比賽的方式。

B-Boy Wing令艱難的動作變得簡單，令音樂清晰可見 © Little Shao/Red Bull Content Pool

03 聆聽放鬆和自由

或許好多舞者會遇到一個困難，如何能夠放鬆並完全沉醉當下，聆聽並讓音樂引領你。

2021 Red Bull Dance Your Style USA冠軍Angyil已經學會屈服於她的音樂，她覺得最好的舞蹈家都是很棒的聽眾：「因為他們知道如何把自己接收到的信息，再轉化成藝術並將其表現出來，所以在我應該聆聽時思考太多是沒有好處的。」

一直跳舞以達到她可以真正聆聽和即興發揮的狀態，當Angyil完全進入這個狀態時，她形容「幾乎像我停電一樣」。那一刻她甚至可以用自己的舞蹈給自己驚喜：「有時候我看著自己的視頻，甚至不敢相信那是我。」

Angyil讓音樂作為主導 © Jesus Presinal/Red Bull Content Pool

04 練習你的音樂感

當Poppin'C教導學生音樂感時，他表示：「我告訴他們，不要著急，只要聽，慢慢來，即使只有15 秒，細聽歌曲直到你感覺到它。然後從那裡，跟著音樂走，讓它帶動你，感覺很好。」

他還鼓勵學生去聆聽、探索和嘗試不同風格的音樂，因為：「你的思想和身體對每種音樂都有不同感受。」2021年Red Bull BC One世界冠軍哈薩克的Amir也是這樣做的。去年在波蘭奪冠時，他在所有比賽中展現了高水平的音樂天賦，當被問到他是如何做到時，Amir：「我一直在練習跟著音樂跳舞，我喜歡其他音樂，不僅是碎拍，我跟著boom-bap rap、trap、歌劇等跳舞。」

05 熱愛音樂對舞者來說是必然的

DJ Fleg是世界頂級break DJ之一，他鼓勵舞者成為他所說的「音樂主導」，去搜索音樂及尋找不在現場的 DJ。他強調這一點：「我在20多年的舞蹈生涯中看到一個模式是，如果你不喜歡音樂，你就不會堅持跳舞。」

對Poppin’C來說：「首先音樂對我來說是一切，我的身體適應和郁動的方式是我感受音樂的方式。」

對冠軍 Menno：「音樂感對B-Boy很重要，因為這是我們的食糧，我們的能量，某程度更是我們的心跳。」