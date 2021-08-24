私人健身教練Ben Jaksch在他的一系列健身訓練課程中，都有解釋如何能更有效率的進行訓練，這篇將是關於如何運用更聰明的技巧來建立肌力。試想你是如何從第一次引體向上、乾淨俐落的伏地挺身或各式器械訓練，進化到更複雜的訓練動作或邁向更大重量的訓練？Ben Jaksch將提供以下這3大技巧，讓你能更聰明的訓練出強悍的肌肉。

1.離心與向心的技巧

肌肉的訓練有向心和離心這兩個方向，例如伏地引體上升的運動是屬於向心，而身體下降時則屬於離心；用另一個簡單的方式來說明，向心的動作是產生力量，而離心的收縮則是控制力量。當你了解這兩個名詞在面對訓練動作時就可以更加的輕鬆，畢竟只要將肌肉在運動過程中放慢速度就可更有效率的刺激它。

引體上升 (Chin Ups)，是一個非常好的背肌訓練。 © Red Bull

這個技巧該如何運用於訓練動作上？如果你正要進行引體向上的訓練動作時，你則可以利用離心訓練技巧來增強肌力；當你還無法將下巴高於橫槓的話，請記得使用輔助工具（彈力帶）進行向上的動作，接著在向下的過程中，盡可能控制力量緩慢的降低。

這個訓練方式1組最多重複3-5次，且不要超過3組。如果你將這個訓練技巧納入課表之中，很快的你就可發現自己的進步，但要提醒你離心訓練將會使得你肌肉出現痠痛的正常現象。

2.減少孤立式的訓練

我們的肌肉每平方厘米的橫截面積可以舉起大約6公斤的重量。因此，在理論上擁有較厚肌肉截面積的人，能展出的肌力也會較大。根據一些研究也發現，許多健美運動員在肌肉的橫截面積上，明顯比訓練有素的健力型運動員要來的小。

深蹲是針對股四頭肌、臀肌、股二頭肌和下背肌群。 © ©Frode Sandbech/Red Bull Content Pool

會呈現這樣的原因，最主要是在於不同肌肉之間的相互作用和協調性，這也是肌肉力量發展最決定性的因素。深蹲或是引體上升等多關節式的組合練習動作，絕對會比肱二頭肌這樣單關節的孤立式訓練更能讓肌力成長。因此，如果你想要的目標是塊塊分明的肌肉，那單關節的孤立式訓練是絕對有其必要性，但如果你要的是肌力的成長，那就必須要透過複合式的訓練來做為主力。

3. 短刺激長休息

一個動作的訓練效果我們可以透過強度、負荷時間與組間休息長短來控制，如果你希望肌肉力量變得更強，那就必須要選擇高強度與高阻力的訓練方式，同時，這樣的訓練方式需要拉長休息的時間。例如採用1-5RM的重量進行訓練，並將組間休息時間拉長為120-300秒。

做完訓練，不妨可以輕鬆一下 © Teemu Heljo / Red Bull Content Pool

這樣的訓練配套乍看一下似乎違反你的認知！畢竟，1-5RM的重量對於身體只施加了短短的壓力時間，但如果你嚴格執行這樣的訓練方式一段時間之後，你很快就會發現力量並不會因為拉長休息時間而下降，反而可能獲得不錯的提升效益。另外，你也可以在組間的休息時間內，進行一些簡單的訓練或熱身。