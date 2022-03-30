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Wings for Life World Run 2022如箭在弦 為殘障人士籌款 與全球健兒一較高下

第九屆Wings for Life World Run虛擬跑比賽於5月8日正式展開，籌款研究治療脊髓損傷同時推廣跑步運動，別具意義
作者 WeWell
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Wings for Life World Run 2022
Wings for Life World Run 2022
© Red Bull
新冠疫情肆虐全球逾兩年，香港今年亦不幸地發生大規模社區爆發，連到郊外呼吸新鮮空氣的機會都少之又少，更遑論出國旅行。
不過Wings for Life World Run 2022仍然為各位提供一個與世界各地健兒交流的機會，而且背後意義非凡，值得各位一同參與。活動只需報名費港幣$109（折合約美金14元），並會全數撥捐Wings for Life脊髓損傷研究基金會，協助找尋治癒脊髓損傷的方法。
今年已是第九屆Wings for Life World Run，參賽者只需下載Wings for Life World Run APP並開啟GPS系統，手機APP內的模擬終結者號（Catcher Car）便會在開賽後30分鐘起步，並以時速14公里開始追趕跑手，之後每30分鐘加速1公里。
開賽3小時後，這架代表移動終點線的車輛將會每30分鐘加速4公里。估計Catcher Car應該可在開賽大約4小時以後，即在賽事進行至65至70公里時追過最後一位跑手，也是賽事的冠軍。
去年此賽的男、女子全球總冠軍，分別以66.8公里及60.2公里封王。至於香港APP RUN則由Lau Chun Kin以40.1公里蟬聯男子組冠軍。
Kent 去年參與Wings for life World Run，成功衛冕香港區冠軍
Kent 去年參與Wings for life World Run，成功衛冕香港區冠軍
© Lau Chun Kin

揀選合適比賽路線 是成功的一半

Lau Chun Kin受訪時表示：「我於兩年前受朋友邀請首度參賽，這項虛擬跑與別不同之處是它有時間及日期限制，而且要自己選擇地方比賽，是講求自律的比賽。」
他表示，被終結者號追着的感覺很刺激。
「它就是所有選手的目標和推動力，讓我們不會越跑越慢，加上虛擬打氣聲和比賽廣播，讓整個比賽栩栩如生，很有特色。」
正如Lau Chun Kin所言，比賽可由自己選擇跑步路線，所以事前準備工夫非常重要。
他表示：「香港能選擇比賽的地方不多，首先一定要挑選平地、無街燈及斑馬線的街道，因為中途突然停下，白白浪費時間之餘，也影響跑手的呼吸節奏，所以我會推薦城門河邊，另外運動場和公園等地方也值得考慮。」

賽事星光熠熠 巴西球星尼馬：為不能跑的人而跑

今屆賽事有多位世界著名的運動員參加，包括巴西足球巨星尼馬（Neymar da Silva Santos Jr）、意大利網球手貝雷蒂尼（Matteo Berrettini）及2019ATP年終賽冠軍希臘球手Stefanos Tsitsipas等，希望身體力行支持這項別具意義的全球性活動。
自2014年開始便從未缺席賽事的尼馬，表示這項活動意義非凡：「找尋治癒脊髓損傷的方法，對任何人而言都非常重要。今年我將會繼續參加這項全球盛事，希望大家都會報名參加。不論你是跑、步行或推着輪椅，都能夠在同一時間為不能跑的人而跑！」
今次活動除了能夠籌款，跑步本身也是有益身心的活動。除了能提升心臟功能，避免患上心血管疾病及中風等，延緩腦部退化，也能燃燒脂肪，幫助塑造理想身型曲線。
跑步也需要用到全身肌肉，尤其是人體最大的肌肉組織——腿部肌群。它能幫助走動之餘，更像人體第二個心臟，幫助運送血氧到全身各部位。跑步能大大提升大腿內側和外側、臀大肌、股四頭肌、大腿後肌和小腿後肌的強度，對身體非常有益。
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