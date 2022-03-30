Wings for Life World Run 2022如箭在弦 為殘障人士籌款 與全球健兒一較高下

Wings for Life World Run 2022 © Red Bull

新冠疫情肆虐全球逾兩年，香港今年亦不幸地發生大規模社區爆發，連到郊外呼吸新鮮空氣的機會都少之又少，更遑論出國旅行。

不過Wings for Life World Run 2022仍然為各位提供一個與世界各地健兒交流的機會，而且背後意義非凡，值得各位一同參與。活動只需報名費港幣$109（折合約美金14元），並會全數撥捐Wings for Life脊髓損傷研究基金會，協助找尋治癒脊髓損傷的方法。

今年已是第九屆Wings for Life World Run，參賽者只需下載Wings for Life World Run APP並開啟GPS系統，手機APP內的模擬終結者號（Catcher Car）便會在開賽後30分鐘起步，並以時速14公里開始追趕跑手，之後每30分鐘加速1公里。

開賽3小時後，這架代表移動終點線的車輛將會每30分鐘加速4公里。估計Catcher Car應該可在開賽大約4小時以後，即在賽事進行至65至70公里時追過最後一位跑手，也是賽事的冠軍。

去年此賽的男、女子全球總冠軍，分別以66.8公里及60.2公里封王。至於香港APP RUN則由Lau Chun Kin以40.1公里蟬聯男子組冠軍。

Kent 去年參與Wings for life World Run，成功衛冕香港區冠軍 © Lau Chun Kin

揀選合適比賽路線 是成功的一半

Lau Chun Kin受訪時表示：「我於兩年前受朋友邀請首度參賽，這項虛擬跑與別不同之處是它有時間及日期限制，而且要自己選擇地方比賽，是講求自律的比賽。」

他表示，被終結者號追着的感覺很刺激。

「它就是所有選手的目標和推動力，讓我們不會越跑越慢，加上虛擬打氣聲和比賽廣播，讓整個比賽栩栩如生，很有特色。」

正如Lau Chun Kin所言，比賽可由自己選擇跑步路線，所以事前準備工夫非常重要。

他表示：「香港能選擇比賽的地方不多，首先一定要挑選平地、無街燈及斑馬線的街道，因為中途突然停下，白白浪費時間之餘，也影響跑手的呼吸節奏，所以我會推薦城門河邊，另外運動場和公園等地方也值得考慮。」

賽事星光熠熠 巴西球星尼馬：為不能跑的人而跑

今屆賽事有多位世界著名的運動員參加，包括巴西足球巨星尼馬（Neymar da Silva Santos Jr）、意大利網球手貝雷蒂尼（Matteo Berrettini）及2019ATP年終賽冠軍希臘球手Stefanos Tsitsipas等，希望身體力行支持這項別具意義的全球性活動。

自2014年開始便從未缺席賽事的尼馬，表示這項活動意義非凡：「找尋治癒脊髓損傷的方法，對任何人而言都非常重要。今年我將會繼續參加這項全球盛事，希望大家都會報名參加。不論你是跑、步行或推着輪椅，都能夠在同一時間為不能跑的人而跑！」

今次活動除了能夠籌款，跑步本身也是有益身心的活動。除了能提升心臟功能，避免患上心血管疾病及中風等，延緩腦部退化，也能燃燒脂肪，幫助塑造理想身型曲線。

跑步也需要用到全身肌肉，尤其是人體最大的肌肉組織——腿部肌群。它能幫助走動之餘，更像人體第二個心臟，幫助運送血氧到全身各部位。跑步能大大提升大腿內側和外側、臀大肌、股四頭肌、大腿後肌和小腿後肌的強度，對身體非常有益。