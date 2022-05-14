Wings for Life World Run 2022香港冠軍出爐 魏賡首次參加便奪冠

而今次香港冠軍是長跑運動員魏賡，首次參加賽事，而且比賽早一晚都跑了10K的他表示很有挑戰性，不過起初「有點腳軟」，慶幸大會APP不停有打氣聲，令他更有動力完成。

全球總冠軍跑64.43公里 魏賡排名34

全球總冠軍跑64.43公里 魏賡排名34 © Red Bull

先說全球成績，男子全球總冠軍是日本的Jo Fukuda，以64. 43公里完成；而俄羅斯的Nina Zarina則以56公里贏得女子全球總冠軍。當中Jo Fukuda提到參加這個賽事原來是受到肯尼亞跑手Eliud Kipchoge啟發：「看見Eliud Kipchoge透過這項比賽令世界變得更美好，我都希望可以參與。所以，今年我希望挑戰自我並以第一名為目標，結果真的如願，我十分高興。」而女子冠軍Nina Zarina則說「我在美國加州Santa Monica透過APP RUN比賽，一個人完成55公里十分艱辛，但我很開心可以與所有跑手在一起。」至於香港的魏賡，則以52. 13公里贏得總冠軍，而全球成績排名則是34。

冠軍跑手讚應用程式打氣聲：全程也不會悶

冠軍跑手讚應用程式打氣聲：全程也不會悶 © Red Bull

香港站總冠軍魏賡是長跑好手，他說到早幾年已經留意到有這個比賽，而早兩星期留意到今年是在星期日晚舉行，參加比賽又可以當是長課訓練，所以獲大會支持而參加。「因為未玩過想體驗一下。不過開頭跑都有啲腳軟，因為我昨晚都跑了10K。」他說今次比賽對他是很大挑戰：「過程亦不輕鬆。因為我在比賽初段與好幾位跑手一起跑，所以步速比較快，預計亦能起碼完成50公里。」

而他亦大讚大會APP給他很大力量繼續跑：「全程每一K都有人說話打氣，令到整個過程都不會悶。」說到下年Wings for Life World Run十周年，他則希望可以到台灣參加實體賽，感受一下真正被終極者號(Catcher Car)追趕的感覺。

部份地區復辦實體旗艦跑

部份地區復辦實體旗艦跑 © Red Bull

今年Wings for Life World Run 2022 App Run香港站在跑馬地馬場緩跑徑起步，透過手機應用程式協助下，讓香港選手和全球192個不同國藉、合共161,892名跑手一起比賽。今年跑手們累積合共跑了1,231,813公里，每人平均跑了11.9公里，籌得470萬歐元。至於外地更有停辦兩年的實體旗艦跑復辦，包括奧地利維也納、德國慕尼黑、瑞士楚格、斯洛文尼亞盧布爾雅那、克羅地亞扎達爾、波蘭波茲南和土耳其伊茲密爾等地，至於駕駛終極者號追趕跑手的亦駕駛者亦大有來頭，包括跳台滑雪名將Adam Malyz及德國賽車手Sophia Floersch。

參加者方面，今年亦有不少著名運動員，包括斯洛文尼亞總統博魯特巴荷(Borut Pahor)、丹麥滑浪風帆名將Bjørn Dunkerbeck、奧地利高山滑雪好手Marcel Hirscher、比利時單車運動員Wout von Aert、挪威400米欄世界紀錄保持者Karsten Warholm。香港則有長跑好手徐志堅、黃芷銦等。

男子全球總冠軍是日本的Jo Fukuda以64. 43公里完成 © Red Bull

俄羅斯的Nina Zarina則以56公里贏得女子全球總冠軍 © Red Bull