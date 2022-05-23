Wings for Life World參加者籌得470萬歐羅

「只要很多人聯合起來，就會有偉大的事情發生。」

這是Wings for Life非營利基金會首席執行官Anita Gerhardter說的話，在最新一屆Wings for Life中，所有有份跑步、滾輪及步行的人都用笑臉證明了這一點。

在全球165個國家、來自192個國家的161,892名參加者聚集在一起，籌得令人難以相信的470萬歐羅，而所有資金全數用作支持尖端脊髓研究。

參加者在土耳其伊茲密爾的 Wings for Life World Run中跑步和滾輪 © Mahmut Cinci for Wings for Life World Run

Gerhardter表示：「我很感謝今天有這麼多人為我們的活動奔跑，過去幾年我們已經朝住尋找治療脊髓損傷的方法邁出一大步，感謝今天所有參與者，令我們可以繼續資助傑出科學家的旅程。」

Wings for Life World Run擁有一個富獨特性的開始方式，及擁有一個稱為「Catcher Car」的移動終點。今年參賽者名以在跑步APP上挑戰虛擬版本，或者自2019年以來首次在七場大型跑步比賽其中一場見到Catcher Car的「真身」。開羅有陽光、紐約有雨、克羅地亞有冰雹、瑞典有大雪，現場情況簡直千變幻化。

全球最大型跑步賽事同樣令人興奮，在加利福尼亞州聖莫尼卡跑步，Nina Zarina (RUS) 連續第四次以56.00公里領先於Wings for Life World Run App的Virtual Catcher Car，是史上獲勝最多的參賽者，同時男子組的表現亦令人驚訝，即時面對勁敵英國選手Tom Evans，但Jo Fukuda (JPN)同樣在福岡以64.43 公里的成績險勝。

瑞士的David Mzee 參加了楚格的旗艦跑 © Romina Amato for Wings for Life World Run

整個活動最鼓舞人心的是參加者證明了脊髓損傷患者研究的可行性，其中一個基金會有份支持的研究項目是來自瑞士、名為 Stimulation Movement Overground (STIMO) 的臨床研究，該研究令兩名癱瘓男子包括瑞士的David Mzee和意大利的 Michel Roccati能夠在沒有輪椅的幫助下用自己力量參加跑步。

Wings for Life有份支持的另一個開創性研究例子是在美國進行一項名為 RESET的臨床研究，目的是幫助長期脊髓損傷患者的受損神經再生和重新連接。

2022 Wings for Life World Run的數量 © Wings for Life World Run

一級方程式車隊Oracle Red Bull Racing的領隊 Christian Horner表示：「Wings for Life是一個了不起的組織及慈善機構，他們正在取得真正的科學突破成就。在Wings for Life World Run中你不必跑很遠、不必跑很久，任何人都可以在任何地方參與其中，它真的會產生影響力，如果找到治愈脊髓損傷的方法，它將對很多人的生活帶來影響。」