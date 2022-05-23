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Wings for Life World參加者籌得470萬歐羅

2022 Wings for Life World Run 將來自世界各地的人集中一起，在這個跑步活動上度過美好一天，而當日籌得的數字只是活動的一少部分。
作者 Red Bull HK
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「只要很多人聯合起來，就會有偉大的事情發生。」
這是Wings for Life非營利基金會首席執行官Anita Gerhardter說的話，在最新一屆Wings for Life中，所有有份跑步、滾輪及步行的人都用笑臉證明了這一點。
在全球165個國家、來自192個國家的161,892名參加者聚集在一起，籌得令人難以相信的470萬歐羅，而所有資金全數用作支持尖端脊髓研究。
Participants run and roll at the Wings for Life World Run in Izmir, Turkey on May 8, 2022
參加者在土耳其伊茲密爾的 Wings for Life World Run中跑步和滾輪
© Mahmut Cinci for Wings for Life World Run
Gerhardter表示：「我很感謝今天有這麼多人為我們的活動奔跑，過去幾年我們已經朝住尋找治療脊髓損傷的方法邁出一大步，感謝今天所有參與者，令我們可以繼續資助傑出科學家的旅程。」
Wings for Life World Run擁有一個富獨特性的開始方式，及擁有一個稱為「Catcher Car」的移動終點。今年參賽者名以在跑步APP上挑戰虛擬版本，或者自2019年以來首次在七場大型跑步比賽其中一場見到Catcher Car的「真身」。開羅有陽光、紐約有雨、克羅地亞有冰雹、瑞典有大雪，現場情況簡直千變幻化。
全球最大型跑步賽事同樣令人興奮，在加利福尼亞州聖莫尼卡跑步，Nina Zarina (RUS) 連續第四次以56.00公里領先於Wings for Life World Run App的Virtual Catcher Car，是史上獲勝最多的參賽者，同時男子組的表現亦令人驚訝，即時面對勁敵英國選手Tom Evans，但Jo Fukuda (JPN)同樣在福岡以64.43 公里的成績險勝。
David Mzee of Switzerland takes part in the Flagship Run in Zug, Switzerland.
瑞士的David Mzee 參加了楚格的旗艦跑
© Romina Amato for Wings for Life World Run
整個活動最鼓舞人心的是參加者證明了脊髓損傷患者研究的可行性，其中一個基金會有份支持的研究項目是來自瑞士、名為 Stimulation Movement Overground (STIMO) 的臨床研究，該研究令兩名癱瘓男子包括瑞士的David Mzee和意大利的 Michel Roccati能夠在沒有輪椅的幫助下用自己力量參加跑步。
Wings for Life有份支持的另一個開創性研究例子是在美國進行一項名為 RESET的臨床研究，目的是幫助長期脊髓損傷患者的受損神經再生和重新連接。
The Wings for Life World Run 2022 in numbers.
2022 Wings for Life World Run的數量
© Wings for Life World Run
一級方程式車隊Oracle Red Bull Racing的領隊 Christian Horner表示：「Wings for Life是一個了不起的組織及慈善機構，他們正在取得真正的科學突破成就。在Wings for Life World Run中你不必跑很遠、不必跑很久，任何人都可以在任何地方參與其中，它真的會產生影響力，如果找到治愈脊髓損傷的方法，它將對很多人的生活帶來影響。」
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