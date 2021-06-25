殘疾人衝浪世界冠軍Sam Bloom：你比想像中更勇敢，抱住希望不要放棄

來自澳洲的Sam Bloom向世界證明了一個普通人也可以做出非凡大事。八年前，Sam是一位護士，跟同樣熱愛衝浪的丈夫Cam及三個兒子開心過活。去到今日，她成為了全國以至世界體育冠軍，亦是兩本書及一部由女星Naomi Watts主演的電影的原型人物，這一切都是她下身癱瘓後，從黑暗抑鬱中重新振重起來的結果。

在一次家庭旅行途中，Sam Bloom不幸從損壞的瞭望欄上摔下，令她的人生迎來極大轉變。她曾經陷入絕望及自我封閉，直到照顧受傷的喜鵲，才讓她在黑暗中找到出口。

Sam carves it up at her home break of Bilgola. © Cameron Bloom

電影以Sam Bloom的親身經歷作為故事，呈現很多既幽默又溫暖的畫面，卻始終逃不過最後毀滅性的結果。除了麻痺和神經痛外，Sam Bloom更分享了自己憤怒、悲傷、嫉妒和內疚等真正感受，助Naomi Watts更加投入角色。

Sam Bloom提到一幕難以忘記的場面：「孩子們生病，我聽到他們在呼喊爸爸，而不是我，當時我躺著流淚，因為我不能起床走去陪伴他們，Naomi表達得很好，她就像『如果我不是媽媽，我是甚麼？』」

電影雖然以開心結局收尾，但並非完全完美及幸福。去到現在即使Sam Bloom繼續她的人生，但仍然會渴望舊生活，幸好她找到一個方法去過新生活。

Sam Bloom表示：「我希望大家可以明白到家庭、愛和大自然的力量，了解它們如何幫助你擺脫煩惱。」

她續說：「特別是脊髓受損的人，我覺得最重要是找到喜歡做的事情或目標，因為當你感到無聊時，就只會專注在負面情緒上。」

而運動正正是Sam Bloom所說的「目標」，在專注最愛的衝浪之前，她透過玩獨木舟獲得力量，更成功奪得兩項滑翔傘全國性冠軍。而奪得兩次世界殘疾人衝浪比賽冠軍後，Sam Bloom正為著好第三個冠軍而努力練習。

Sam winning her first World Championship at La Jolla San Diego in 2018. © Cameron Bloom

同時，Sam Bloom希望大家可以從她身上明白到：「你比想像中及意識得到的更勇敢，希望是真的存在，所以不要輕言放棄。」