Caitriona Jennings說今次已經是第四次參加Wings For Life World Run，當中有兩次是實體賽，兩次虛擬跑：「我很享受這個比賽概念，而且活動為脊椎受損的病人籌款找尋根治的方法，是一個很有意義的比賽，值得支持。」說到和跑馬拉松的最大分別，Caitriona Jennings覺得Wings For Life World Run更困難：「因為跑馬拉松你會知道確實要跑多遠，可以自行將距離分段，但Wings for Life World Run沒有界限，所以你不會知道你會跑到多遠才被追上，這令比賽更加刺激，亦是這比賽獨特之處。」

Wings for Life World Run香港女子冠軍 前奧運選手Caitriona Jennings：跑馬拉松更容易 © RED BULL

濕熱天氣是難題 40歲未言休

圍繞跑馬地遊樂場，用了3小時5分鐘48秒，跑了26.26 mile，即是大約42.3km完走了一個馬拉松的距離。可以取得到好成績，你以為她經過重點訓練？實際上卻沒有特別：「我今年未能為這比賽作特別訓練，所以起跑時我是比較保守的。而且當天很熱，濕度很高，比賽時要補充足夠水份，慶幸我熟悉比賽的場地能解決我這方面需要。」

現年40歲的Caitriona Jennings狀態仍然很好，雖然不再出戰奧運，但心態上仍然像全職運動員，沒想過放棄跑步：「不過比起馬拉松及比較短途的賽事，我近年更集中參戰超級馬拉松。現在我得到HOKA One One的贊助，同時亦是Tailwind Nutrition的香港代言人，這給我更大動力參戰高水平的超馬賽事。我在2019年7月和丈夫來到香港，現全識於CDB Aviation工作，這令我在事業及運動員發展上取得很好的平衡。」

享受每星期六天訓練

仍然作為全職運動員訓練，Caitriona Jennings不覺辛苦，更非常享受：「我仍然作全職運動員訓練，所以現在和以往都一樣，每周訓練六天，包括跑步及力量訓練，要抽時間這樣訓練並不容易，但我真的很樂在其中。」

近年實體賽事不多，運動員都習慣虛擬跑，不過Caitriona Jennings還是很懷念以往比賽的氣氛：「我不是太熱衷於參加虛擬比賽，因為我很享受和對手現場比賽的氣氛，我有幸在受邀參加今年1月在美國亞利桑那州鳳凰城舉行的HOKA One One Project Carbon 2X，我亦有參加一些HKAAA舉行的比賽，包括5月舉行的Asics Hong Kong Championships，我在10K賽事中得到冠軍。」