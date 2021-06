Wings for Life World Run香港女子冠軍 前奧運選手Caitriona Jennings：跑馬拉松更容易

Caitriona Jennings說今次已經是第四次參加Wings For Life World Run,當中有兩次是實體賽,兩次虛擬跑:「我很享受這個比賽概念,而且活動為脊椎受損的病人籌款找尋根治的方法,是一個很有意義的比賽,值得支持。」說到和跑馬拉松的最大分別,Caitriona Jennings覺得Wings For Life World Run更困難:「因為跑馬拉松你會知道確實要跑多遠,可以自行將距離分段,但Wings for Life World Run沒有界限,所以你不會知道你會跑到多遠才被追上,這令比賽更加刺激,亦是這比賽獨特之處。」