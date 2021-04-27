上屆香港冠軍Ken Lau教玩Wings for Life World Run 想挑戰全馬距離配速要幾多？

Wings for Life World Run © RED BULL

今屆Wings for Life World Run在5月9日晚上7時舉行。自中學開始長跑、29歲的Kent一向有訓練，而為今次比賽，在4月已開始增加里數：「上年跑了32K便停下。今年都有個目標，希望可以突破距離，挑戰全馬距離，42K。」雖然近年以虛擬比賽為主，但訓練一向都是講求自律：「反而沒太大影響，近年都有參加虛擬跑，馬拉松或越野跑都有，雖然比賽要求沒有實體賽高，但都要自律，加上有身邊朋友互相鼓勵、支持，我也是當真正比賽般訓練。」

Wings for life World Run勝在好玩 背後意義重大 © RED BULL

Wings for life World Run勝在好玩 背後意義重大

至於Wings for life World Run吸引之處，Kent首先說活動背後意義重大，因為所有報名費百分之百用於脊髓損傷研究，希望將會在未來找到治療方法。「有點像幾年前全世界也興起的那些Challenge，但這個是一年一度，感覺好像在幫那些跑不到的人去跑。」至於好玩之處：「這個模式好得意，我之前已經聽過這個活動，上年第一次參加，全世界同一時間起步，又有應用程式，那些錄音都幾能夠帶動氣氛，例如跑時會有打氣聲，後面又有終結者號（Catcher Car）追你，整件事也設計得很好玩。」

參戰心得 穿新襪舊鞋留意GPS © RED BULL

參戰心得 穿新襪舊鞋留意GPS

相比起上年，Kent說今年氣氛應該更好：「上年在活動日沒有被召集一群人去跑，今年就有，氣氛應該會好好多，上年是我朋友邀請我跑，所以就是兩人『拍跳』，在跑馬地馬場跑。」至於今年有甚麼參戰心得給參加者，Kent說記得戴耳機：「聽著旁述、車聲、打氣聲會更有氣氛，更投入。亦要預先看看手機網絡，因為上年我朋友上載成績記錄時就出現問題，所以提醒大家跑完記得不要得意忘形，要按停及上載記錄後才離開應用程式。」

上屆香港冠軍Kent Lau © RED BULL

說到訓練，各人水平有不同，Kent當一個全馬來練：「平常一星期我跑兩至三日大約10多K，周末就長課20至30K，每星期累積約60至70K。訓練量要看各參加者心態，如果想跑一個全馬，要同一般馬拉松一樣訓練，比賽前三、四日前減操及加碳水化合物，比賽前兩日只跑5、6K。但如果just for fun，就可以當練一個長課的心態就OK。」

去到比賽日，「我覺得不需要和日常生活有太大分別，比賽是香港時間夜晚，當日早餐和午餐都和平時一樣正常，以碳水化合物為主，補充足夠水份就OK。我習慣比賽前不會亂吃，前一晚不會飲酒，盡量少吃油膩、煎炸嘢，怕會影響腸胃。睡眠都係正常七至八小時。」最重要的還有：「比賽前熱身要做足，跑完要cool down、按摩肌肉。」

至於衣著上，「雖然已經5月，但晚間跑應該不會太熱，所以背心短褲便可，而且不用搽防曬。至於如果預定會跑長距離的，則和一般馬拉松一樣，要做足長跑措施，在關節位、腳指、腳板之間搽防磨，我就習慣跑長跑會穿五指襪，以防腳指間起水泡。而且建議穿『新襪舊鞋』，不過舊鞋的意思是穿過來做長課訓練，所以也不要太舊；而新襪則最好是自己穿過的款式，但用全新或只穿過一兩次的新襪，比較不容易出現磨損情況。」