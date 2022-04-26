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Mark McMorris在阿斯彭獲勝 創下冬季X Games新紀錄
加拿大超級巨星Mark McMorris贏得第六面Slopestyle 冠軍，至於挪威的Marcus Kleveland就在科羅拉多州刺激的三天內奪得Big Air金牌。
加拿大單板滑雪選手Mark McMorris繼續在北京備戰，他已經贏得第10面冬季X Games金牌，更在阿斯彭舉行的Slopestyle決賽中擊敗Marcus Kleveland。
McMorris在第四次比賽中贏得一個switch backside Triple cork 1620 stalefish、一個Frontside Triple cork 1440 Weddle及一個 backside Triple cork 1620 Indy，更破紀錄擲下第六個Slopestyle冠軍，超越單板滑雪傳奇人物 Shaun White的紀錄。
挪威選手Kleveland被迫獲銀，但很快就從失望中振作，主導了Big Air賽事更贏得職業生涯的第六面X Games金牌，他以最好的兩個成績82分擊敗Max Parrot及Rene Rinnekangas，McMorris就以第四名成績完賽錯過獎牌。
這位22歲運動員在奧運會上奪得第二面金牌，他已經在Snowboard Knuckle Huck中獲勝，Fridtjof Sæther Tischendorf獲得銀牌，而Dusty Henricksen就獲得銅牌。
Scotty James也取得成功，這位澳州選手領先日本勁敵Ayumu Hirano和 Kaishu Hirano再次登上領獎台，在男子單板滑雪SuperPipe中贏得第四個冬季X Games金牌。
對於這位27歲的年輕選手來說是一次完美準備，因為他希望下個月在中國擲下他第一面奧運會金牌。
法國自由式滑雪運動員Tess Ledeux 繼續維持優質狀態，在阿斯彭奪得兩面金牌，這位20歲選手在滑坡滑雪決賽中擊敗瑞士名將Mathilde Gremaud，更以94分總成績贏得Big Air冠軍，完成三場出色賽事。
在第四輪第一次做到，夢想就是這樣組成的。
至於男子滑雪SuperPipe決賽中，新西蘭選手Nico Porteous延續1620年代從Aaron Blunck和David Wise手中奪得冠軍頭銜，加拿大選手Noah Bowman獲得第四名，美國人Birk Irving則排第五名。
這位20歲選手跟《Aspen Times》分享：「我真的很想做switch 14，可惜沒有按照我想要的方式進行，我改變計劃並在第三輪比賽中搞砸，但在第四輪第一次做到，夢想就是這樣組成的。」
愛沙尼亞的Kelly Sildaru在Aspen亦嚐到成功的滋味，在Buttermilk滑雪勝地擊敗Brita Sigourney及Hanna Faulhaber，獲得女子滑雪SuperPipe冠軍，更擲下她的第六個冬季X Games金牌。
Queralt Castellet贏得職業生涯第三個冬季X Games獎牌，這位西班牙選手接住冠軍Sena Tomita贏得SuperPipe單板銀牌，而Haruna Matsumoto 獲得第三名，美國選手Maddie Mastro則獲得第五名。
日本單板滑雪選手Miyabi Onitsuka贏得一面獎牌，在女子單板滑雪Big Air 中以最好的兩個成績78分獲銅，令她落後於冠軍Zoi Sadowski-Synnott 和 Jamie Anderson。
至於其他地方，最受歡迎的Mac Forehand可惜未能在男子滑雪Big Air中獲金，他以兩個最好的兩個成績92分輸給美國同胞Alex Hall，而加拿大Teal Harle就獲得第三，Matěj Švancer 獲得第五。
正手在滑雪Slopestyle比賽中同樣以微弱優勢獲得第四名，而Švancer在 Ski Knuckle Huck中獲得第六名，在女子單板滑雪斜坡式賽事中，奧地利選手Anna Gasser獲得第五名，美國選手Hailey Langland 獲得第七名。
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