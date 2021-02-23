逆境下的籃球教練 難忘赴加拿大打三人籃球賽 吸取經驗貢獻本地新生代球員

這樣的生活令我回想起2019年精彩的暑假，Red Bull Reign三人籃球賽（2020年改名為Red Bull Half Courtz）在長洲進行，最吸引的是冠軍隊伍可以代表香港出戰在多倫多舉辦的全球總決賽。9月初，我們到達加拿大多倫多，是我畢生飛到最遠代表香港參加籃球比賽的地方。是次賽事女子隊僅得四隊參賽，賽制以雙循環小組賽，這賽制對體能負擔相當大，而且對手比我們高大，所以每場比賽都打得非常疲憊，但正正是不清楚隊手的風格使每場都十分刺激。在賽事中我體驗到來自不同的籃球文化，即使最終不敵加拿大隊屆居亞軍，也感恩我能參與其中。