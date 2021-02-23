逆境下的籃球教練 難忘赴加拿大打三人籃球賽 吸取經驗貢獻本地新生代球員
2020年是我畢生難忘的一年。這年過得很快，由年頭定下目標，卻沒有做到什麼。我的工作是全職籃球教練，當所有學校及課外活動都停課，令我也變成失業大軍。迫於無奈下，我不斷做各種兼職，作息時間大有不同，收入更大減。每晚放工，帶著疲憊的身軀回家，這樣的生活不但很納悶，更欠缺一些色彩。
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這樣的生活令我回想起2019年精彩的暑假，Red Bull Reign三人籃球賽（2020年改名為Red Bull Half Courtz）在長洲進行，最吸引的是冠軍隊伍可以代表香港出戰在多倫多舉辦的全球總決賽。9月初，我們到達加拿大多倫多，是我畢生飛到最遠代表香港參加籃球比賽的地方。是次賽事女子隊僅得四隊參賽，賽制以雙循環小組賽，這賽制對體能負擔相當大，而且對手比我們高大，所以每場比賽都打得非常疲憊，但正正是不清楚隊手的風格使每場都十分刺激。在賽事中我體驗到來自不同的籃球文化，即使最終不敵加拿大隊屆居亞軍，也感恩我能參與其中。
這比賽令我獲益良多，遇到較高大的對手時，通常速度都會比較慢，我認為亞洲運動員要加強整體的速度，就有機會突破進攻或成功防守。另外，外國球員運球技巧比較突出，她們運用不同類型的運球去突破防守，然後輕鬆做出傳球或射籃，所以香港運動員可以針對這兩方面加多訓練。
從我教學當中，我會着重於球員們的防守腳步，訓練中經常會加入碎步或來回跑，希望從而能加強體能和步法的速度。
上年暑假，學校以網上教學授課，當中有過不少困難，學生的出席率偏低，只能靠影片吸收籃球知識，自己內心都動搖過，但當我回想過去的點滴，發現自己始終好喜歡這份工作，希望將我的經歷教導給後輩。
香港很少舉辦三人籃球賽，而去年期待已久的Red Bull Half Court 三人賽都被取消，難免有點失望。希望將來有更多正式的三人賽，提升三人籃球的水平和認受性，為本地球員打造更多美好的街頭籃球賽體驗。最後，希望盡快雨過天青，每個人都能回到原有的生活，我能夠繼續當個教練作育英才，再次衝出香港參戰籃球比賽，並繼續享受與籃球一起的時間。
上年暑假，改以網上教學授課。