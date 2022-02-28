7 Tips to Help You Work From Home Productively
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Work From Home 如何維持工作動力？睡魔急CALL都有計！

Work From Home是職場新常態﹐打工仔要適應最難莫過於如果在家中仍然可以集中精神﹐保持動力﹐如何唔係隨時Work From Home 變無得收工！除左能量飲品以及咖啡等都有效提神﹐不過要事倍工半都好考驗大家的集中和行動力。以下嘅TIPS幫大家在家中發揮最大工作效率，才有本錢分得清晰。工作時工作，休息時休息。
作者 Red Bull
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睡眠足夠是常識 運動都好緊要！

Timothy home workout.png
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現在生活苦悶﹐相信好多人都會以煲劇作娛樂﹐不過自律好緊要﹐最好安排睡前至少30分鐘唔好望住MON﹐因為會令人格外精神難以入睡！除左休息重要之外﹐現在日間少運動也會讓人更易疲倦﹐試試「立做」﹐即係企起身工作﹐都有助更集中精神！最好就當然可以每星期都KEEP住在家運動﹐唔好偷懶啦！

好好利用省卻的來回時間

因為不用回公司，很多人都會晏少少起床，其實不建議睡到最後一刻才起床工作，一來可能沒時間梳洗就要開會，更大可能令你覺得可以睡晚一點而每晚更夜上床，影響睡眠時間。不如早點起床，煮個早餐慢慢準備開工，全日都會精神一點。

工作的時間分配 助集中精神

每日大小事務纏身﹐要回覆電郵、開ZOOM 會、傾電話﹐成日都中途殺出要處理的事情﹐令本來需要處理的「重要事」做極都唔完！可以試下開工前5 -10分鐘睇電郵﹐寫低須優先處理的事情﹐令自己目標更清晰。把開會的時間集中係一個時段﹐唔洗做下停下都可以令自己更有效率處理每個事項。

換好衣服準備工作

Distant iş: zamanın tələbi və perspektivlər
Distant iş: zamanın tələbi və perspektivlər
© Miyagi
很多人因為Work From Home，所以整天都穿著睡衣工作。其實就算不用開視像會議，除刷牙洗臉外，都可以換一套平常不是穿來睡覺、休息的衣服，甚至束起頭髮，才開始工作，令潛意識知道現在是工作時間，有效分隔開上班和下班。

切忌在床上工作

Søvn er den bedste restitution for kroppen
Søvn er den bedste restitution for kroppen
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沒人管，攤在床上一樣可以用電腦工作？有一個能坐好的工作空間才是最好，而且不單不應在床上工作，最好睡床不要在工作地點的視線範圍內出現，否則，很容易便會有「攤一陣先」的念頭。而且睡房的功能只用作休息，晚上亦會睡得好一點。

和同事多點聯繫

就算不用線上開會議，飯後也可以相約同事們在線上見面、溝通15分鐘，傾談一下工作又好，無聊事情也好，因為就算是喜歡獨處的人，久了還是會覺得憂鬱。又或者試試吃飯時和同事一起視像吧，始終很久沒有一起吃飯了？