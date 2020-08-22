在家工作如何控管精神與能量

運動的成功著重於體能是否進入狀態、心理專注、情緒管理、以及對於從事的活動是否找到真正的意義。同時我們能夠將其應用到現在的商業活動環境中。很多時候，圍繞主題的主要思考都是在時間管理上。不過時間是不能存下來的，只能用掉它，相同的，我們無法製造時間，只能將精力做最好管理以應用於所擁有的時間上。

為詳細瞭解此理論，在此我們透過下面兩位專家，分享這段期間他們是如何適應此新常態。

珍妮，37歲，已婚育有兩個小孩。孩子在家進行學校學習的同時，珍妮同時努力保有工作專業度。為了補償不在辦公室的時間，珍妮的工時更長了。漸漸地她發現很難從工作模式轉換出來，無法全心投入照顧孩子以及與伴侶的互動，這讓她充滿罪惡感。

省去了通勤時間，雖然能多睡一點，但為了享有自己的時光，晚上也較晚睡覺。健身及吃健康零嘴的習慣也不規律，而不適當的工作桌則讓她背痛不已。雖然在家工作與孩子在家學習讓她有些掙扎，但另一方面在一天的時間安排又較能有自主性。

全球有許多像珍妮這樣的例子，許多人都在摸索新生活，從上學、工作、情感關係間尋求平衡，而也必然在身、心、感情上付出相對代價。

同樣在找尋平衡點的 Cédric Dumont 是定點跳傘專家、飛鼠裝滑翔運動領航員，以及運動心理學家。專門協助頂尖運動家、商務領導人士透過專注下列四方面的方式管理體力及時間：

1.體力 Physical energy

體力位於金字塔的底端，是所有其他能力的基礎。身體提供體力，才能做其他事。為有更好的表現，體力是第一要務。

珍妮：「我是斷斷續續在運動：即使在家的時間更多了，卻常常沒時間。有時候我好像做的事比以前還要多。」

Cédric：「移動或運動越多，復原越快，也睡得更好，吃得較健康，免疫系統更強健，也更能夠專注。現在在家工作的環境，很更需要我們養成好習慣」

頂尖運動員的體力很重要，對非運動員的人來說，體力則對思考、情緒等也有必然影響，除了思考模式不同，反應不同，比其他人更有體力，因此也較能處理週遭的情況。

列習慣有助於提高表現

找出有趣、實際的運動來養成運動習慣

養成三餐準時、健康飲食

睡眠質量充足

保持整體體適能進度

注意運動對心情的影響

Cédric Dumont beim Red Bull Study Club © Jelle Lapere / Red Bull Content Pool

2. 情緒能量Emotional energy

管理情緒能量的重要性也相當重要。與外界保持聯繫雖然不容易，但對自己是有好處的。多給人際關係一些養分，能提升情緒能量，長保快樂。

觀察自己在一天的工作中，各個時間點的感覺，情緒對自己的表現及生產力有什麼影響。心情正面時表現也會比較好。

經常處於負面情緒不但讓人能量低落，也會造成人際關係上的摩擦，使人無法清楚思考、沒有邏輯，反射能力也較低。當然人生充滿起起落落，不過我們可以瞭解自己會因什麼事情產生負面情緒，會更能掌控自己的反應，幫助我們從低潮中走出。

珍妮：覺得要求越來越多，挑戰一個接著一個出現。這陣子很煩躁、沒耐心，覺得快變成一個問題。可能小孩和伴侶都覺得我太沈浸在負面情緒裡了。

Cédric：情緒能量讓我們有能力去愛與被愛，與外界互相聯繫，給予及擁有歸屬感。精準掌握自己感受的人，情緒能量較高，也會邀請他人進入他的親密圈中。你也能放手重新開始— 請記得，發生什麼不重要，重要的是你的看法，決定你的心態，也是幫你找到解決之道的方法。現在可以想想讓自己快樂的事，藉此重新充滿力量。」

運動員在壓力下的表現、復原能力等都影響成功與否。如同肌肉在健身之間逐漸發展出韌性，我們在復原的過程中也會更強壯，更有韌性。運動員大部分時間都在練習，僅有少數時間真正在比賽上。商業上，明天都是比賽，復原時間寥寥可數。學會管理情緒能量，你就能決定要用什麼感覺來面對。

下列習慣有助於提高表現

你有能力改變可以改變的，不能改變的就讓它去

事情固然讓你不爽，但也改變不了情況。設法與人合作找到解決辦法才是

瞭解自己何時需要復原的空間，需要什麼才能復原

說話要正面，感覺也要正向

觀察自己對壓力的反應，利用下面四個方法來掌控情緒：

喪的時候，打開email，寫一封草稿信，稍後回來讀一遍，如果內容不平衡，就刪除掉 把大家的行為都設想為好的出發點，都像在艱困的時候有最好的表現 需要的時候就停下來一段時間，「我要想一下—晚點再回覆你」 快速做個測驗 www.wingfinder.com 來瞭解自己

Cedric Dumont BASE Jumps A Peruvian Waterfall © [unknown]

3. 心理能量Mental energy

有能力清楚思考，專注執行認知方面的事情，對你的現況有很大的影響。保持專注力、能夠在整體及細節間互相轉換，工作表現積極，也能有較好的結果。運動員及商務人士常透過呼吸來重新找到專注力。

珍妮：每天我的專注力都不一樣，雖然辦公室也會有讓人分心的時候，但比起來，在家裡要花更多時間在進入狀況，我花很多力氣才能讓周遭的人瞭解現在是我工作的時間。在家工作若遇到工作重要電話要講，我常會覺得準備不足，而變得很緊張。

Cédric: 「能夠清楚思考，不感壓力，能集中精神，不會不知所措，就代表有健康的心理狀態。可以藉著這次重新安排生活，思考個人生活及工作的重要順序及優先事項。再來決定要如何進行 —先在心裡想過一遍，最後執行一次呼吸技巧，再來展開行動。」

腦袋會自行決定所需的氧氣量，你再進行呼吸。很多人忽略這個過程，但其實我們能透過這個方式來回應心理或生理上的壓力。

這個呼吸技巧只要兩分鐘，叫做box breathing：吸氣，屏住，呼氣，屏住 — 每項各四秒。運動員在比賽前感到焦慮時就會用這個呼吸技巧-呼吸速度變慢，自然心跳也會慢下來，這兩個是息息相關的。研究持續指出規律的呼吸有減壓效果，降低皮質醇，並能改善情緒、提升專注力。

下列習慣有助於提高表現

專注在解決事情、想要的結果上

用正面口吻與自己對話，進行正面視覺思想

思考一下怎樣才是你覺得最好的，你認為最好的時機，以及最佳地點

練習呼吸技巧來集中注意力

4. 心靈能量Spiritual energy

超越自身利益的層次，連接深層價值、自有意義、有趣之目的衍生出的，就是心靈能量。心靈能量對熱情、正直，以及承諾都有加分作用。多數想要從事其他能量活動的動機都是來自心靈能量—你對重要事項的連結，與你願意花多少精力在上面是正相關的。

珍妮：「現在是好好反省人生重要的東西的好時機，問問自己有沒有給予周遭需要的，或是從周遭獲得我要的，我的行為和自我本身是不是一致，是否能依照我的信仰來決定事情。為了實現這些，我必須瞭解自己代表什麼意義，我的目的是什麼。我有兩個目的 — 做孩子的好榜樣，盡力給家裡最好的，另一項是我的工作，為了幫助大家度過艱難時刻，這部分很重要。」

Cédric : 關鍵在於瞭解自己的目的為何，以及如何達到目的。心靈能量較強的人做的事就是他們覺得重要的事，而不是沈在分離、迷失、困擾的情緒中。你代表什麼價值呢？

下列習慣有助於提高表現

對目的、目標保持承諾與投入

活出自己的價值

為他人做點事，回報他人

「適當的自私」 — 照顧自己，才有能量面對其他事

要想在壓力環境下表現一致，商務人士不僅要專注於自己的領域，更要在生理面、情緒面、心理及心靈面創造正念生活，滋養生命。要有改變必須先養成規律作息，提升能量，摒除會磨耗能量的壞習慣。如同運動員會長期訓練肌力，你也應該多加練習好習慣，讓他們自然的成為你的一部分。

我們可以透過免費的Wingfinder 測驗來瞭解自己的優點及可利用的資源，找出能帶給自己能量的事物。在改變生活的路上，可以練習怎麼從有效率的自愛過程中照顧自己，讓自己保持最佳狀態，進一步照顧他人。