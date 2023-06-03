世界單車日 － 讓單車化為我們生活的方式

早在20世紀初期，單車就已經成為香港市民的主要交通工具之一。當時的香港還沒有發展成繁忙的現代都市，各區之間的距離也相對較短，因此單車成為了市民出行的主要選擇之一。隨着時代的變遷和城市的發展，香港進入了汽車時代，單車的地位逐漸被取代。但是，在近年來，隨着人們對健康和環保意識的提高和重視，單車再次受到大家的關注。現在，單車已經成為了一種生活方式和休閒娛樂，許多人喜歡在空閒時間到郊外踩單車或遊香港，享受自然和運動的樂趣。