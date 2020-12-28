2020主機大戰分析︰Xbox Series X 對決 PlayStation 5

實際上，除了《刺客教條：維京紀元》在Xbox Series X和PlayStation 5上都可以玩到之外，還沒有主機是真正擁有必買獨家這項殺手鐧的，但兩款主機幾乎一發售就被掃空，也就是說，它們都各有自己的優缺點，我們將在這裡討論一番……

那就開始吧，新世代的主機之爭！

讓兩大遊戲主機的發售時間這麼接近是有點奇怪，尤其是他們都以各自h的技術變得更輕巧。在PS5上，漫威的《蜘蛛俠：邁爾斯摩拉斯》與內置的《太空人遊戲間》是他們的主打，但除了漫威的《蜘蛛人》重製版和《小小大冒險》以外，PS5的其他遊戲都來自協力廠商，例如重製的《惡魔靈魂》、《眾神殞落 (Godfall)》 與其他一堆遊戲。

主機都上架了，但還是没有《大金剛》 © Red Bull Games Australia (created)

兼容讓Xbox得以脫穎而出，歷代遊戲在Xbox硬體更新後依然可以兼容，而且有了Xbox game pass，就等同擁有了數以千計遊戲的遊戲庫…… 有了Xbox Series X一切會變得稍微有所不同。《刺客教條：維京紀元》領導了微軟新機的開發（它也有在PS5上發佈），使其與首次亮相（在PC上已發佈一段時間）的《戰爭機器：戰術小隊》成為Series X的關鍵發售主打，還有一些被推爆的Xbox One遊戲，像是《戰爭機器5》、《極限競速 地平線4》、《盜賊之海》與《看門狗：自由軍團》等等，後者還具有一些令人印象深刻的光線追蹤功能。 兼容度讓Xbox得以脫穎而出，歷代遊戲在Xbox硬體更新後依然可以兼容，而且有了Xbox game pass，就等同擁有了數以千計遊戲的遊戲庫。相反地，PS5僅提供精選遊戲，雖然大多數PS4的遊戲可以在PS5上遊玩，但只有少數是能升級到完整PS5版本，所以這可能會影響你的遊戲紀錄。 這兩款主機各有利弊，因此以下是他們的基本要點來幫助您確定最終抱哪部遊戲主機回家。

技術

在每個強大的新世代主機下，都蘊藏著革新的技術，就功率和效能而言，這項技術都是最新最頂尖的。除了它們設計迥異的外殼，構成Xbox Series X和PlayStation 5的硬體比您所期望的來得更相似。兩者均有與AMD合作自訂CPU和GPU，同樣都使用了Zen與RDNA的尖端科技。這代表PS5和Xbox Series X都能夠將4K遊戲帶向60fps的領域，並支援高端功能，例如即時光線追蹤。

從這方面來看，漫威的《蜘蛛人：邁爾斯摩拉斯》可以在包括令人驚歎的光線追蹤，或令人印象深刻的4K 60fps性能模式下遊玩，因此當您以高速幀幅穿越紐約市時，看起來是多麼流暢啊！

但是，Xbox Series X並未就此低頭。儘管《戰爭機器5》是您口中的“最新一代”遊戲，它帶來的視覺衝擊與在高效能顯示的電腦上運行差不多，但一台自組高配備的主機卻要花費數千美元來打造。此外，Ubisoft將在首波發表會展示出其擁有為之印象深刻光線追蹤功能的《看門狗：自由軍團》。

那麼，兩者有區別嗎？是一個比另一個更強大嗎？從原始規格看，Xbox Series X的GPU比PlayStation 5的更強大— 儘管PS5以更快速率運作，因此它的核心頻率更高一些。而兩種遊戲機都具有幾乎相同的記憶體容量、頻寬和CPU效能— 雖然Xbox Series X在速度方面略勝於PS5。

以儲存方面而言，兩者均具可外接Fast SSD作為解決方案，裝載時間與Nintendo 64卡帶、PS4或Xbox One相比都來得更好。縱然容量小了點，但PlayStation 5的速度卻在這方面領先Xbox Series X。

《邁爾斯摩拉斯》是一個有趣的“續作”，但距離真正的下一代還很遙遠 © Insomniac

最後，微軟和索尼利用自己的知識技術，並且與AMD合作開發兩種遊戲主機— 在未來幾年中，Xbox可能只會有微小差異，尤其是如果微軟將自己尖端的DirectX技術作為Series X開發一部分。話雖如此，Guerrilla Games在《地平線：禁忌西域》的PlayStation 5預告片中，展示的內容更可說是超越好幾檔次。

終端用戶體驗

Xbox Series X在各種層面上感覺就像Xbox One的延伸一樣，使用者介面實際上幾乎是相同的，手掣（除了一些值得注意的細節）一樣沒什麼改變。安裝起來也很容易，透過Xbox App，您可以帶出上一代的現有設置和選項，並將它們與遊戲庫一起轉移到新主機上。而且，如果您已準備好將所有Xbox One遊戲轉移到外部，透過雲端儲存則可以在幾秒鐘內立即使用Xbox Series X遊玩。

實際上，直到您啟動《刺客教條：維京紀元》之類的遊戲，並見證其超快速下載後，您才真正感覺到您已經進入了下一世代。這未嘗是壞事，Xbox Series X用戶體驗流暢而輕鬆，並且受益於多年來Xbox產品線優化的服務和功能。

PlayStation 5則有所不同，它的使用者介面是全新的，也有一些出色的新功能，例如加快選清單和行動分頁卡，可讓您跳入遊戲的特定關卡或直接從主頁繼續進行遊玩。實際上，索尼精心研發了至今為止最先進、功能最豐富的手掣，一切都掌握在您手中。

新版DualSense配備了令人記憶深刻的高傳真音效、跟偵測遊戲動態跟反應的動態控制器。面板、咪高峰、語音和全新的人體工學使一切都臻至圓滿。實際上，仔細觀察這帶紋理的手掣，您可能會發現它的功能既貼近自身又保留熟悉的味道。

為了全新又發光發熱的它，索尼甚至創造了《太空機器人遊戲間》這一部完整的遊戲，來展示其功能。小巧可愛的遊戲將作為慶祝預裝在所有PS5主機上。因此，對於這項新產品來說，幾乎所有東西都是新世代的。當與內部儲存空間配對時，行動分頁卡之類更是可以在幾秒鐘內證明這一切。

首發陣容

除了在PS5上看起來確實很正的《蜘蛛俠》外，在這兩大平台上確實沒有很多主打的獨家... 兩者間PlayStation 5發行陣容較為傳統，全新遊戲裡有包括一些獨家遊戲（在Xbox Series X上沒有的），例如《蜘蛛人：邁爾斯摩拉斯》、《惡魔靈魂重製版》、《眾神殞落》、《Bugsnax》 與《小小大冒險》和《太空機器人遊戲間》。 Xbox Series X的發佈陣容大致採取相同策略，得到了諸如《人中之龍7：光與闇的去向》、《戰爭遊戲：戰術小隊》、《俄羅斯方塊效應：連接》、《光明記憶》以及其他一些獨立遊戲的支持。 除了在PS5上看起來確實很棒的《蜘蛛俠》外，在這兩大平台上確實沒有很多主打的獨家，而比較像是一個強大的組合，內含各種類型的遊戲，還有3A大作例如《刺客教條：維京紀元》、《看門狗：自由軍團》與《決勝時刻：黑色行動冷戰》就同時在兩者上釋出。

《決勝時刻：黑色行動冷戰》正在打造屬於自己的下一世代 © Activision

這意味著PlayStation 5和Xbox Series X都選擇了遊戲庫的使用— 在這方面，沒有什麼能跟Xbox Game Pass相比。上面提到幾個第一波發行的遊戲，像是《戰爭遊戲5》跟《盜賊之海》都升級成4K 60fps，同時也為玩家提供其它100多種遊戲。

而為了對Xbox Game Pass的普及程度作出直接回應，PS5上的PS Plus訂閱戶則可以到訪所謂的PS Plus系列— 內含經典的PS4遊戲，如《戰神》和《血源詛咒》。也就是說，它比起遊戲界的網飛 (Netflix) Game Pass，更像是精選的暢銷合輯。

家中哪裡最適合它們棲身？

雖然提出這點，似乎有些奇怪，但是您的客廳或娛樂空間將會被“50英尺女巨人”入侵。兩台主機雖然都可以水平放置，但實際上它們被塑造成類似PC的直立設計。這意味著您需要考慮它們適合的位置。

兩者也都需要足夠的通風，因此這是一個迫切需要考慮的因素，再加上兩者都很笨重。Xbox Series X雖然體積較小，重量也更輕，但也只是輕一點。而PS5的箱形形狀乍看之下好像比較好處理，但其優美又有點阿森一族的風格設計，可能會在您的精心佈置的空間中出現不曉得要何去何從的問題。

也許這些看起來都是細眉細眼，但無論你買哪一部都需要考慮，如果您還浸淫在“我將兩部主機一次過擁有還配上一部我能找到的最大電視”中無法覺醒的話，那麼只能願上帝憐憫您可憐的靈魂了。

未來的遊戲

索尼透過PlayStation 4將其首發陣容定位為近乎神作，單是今年，我們就有《最後生還者 第二章》和《對馬戰鬼》。在這兩個強打之前，還有可能是整世代最棒的遊戲《戰神》，以及《秘境探險》、《地平線 黎明時分》跟漫威《蜘蛛俠》等不勝枚舉。憑藉其第一方工作室希望PS5繼續保持這一趨勢，以及和大型第三合作方發行諸如《電馭叛客2077》和《決勝時刻》，毫無疑問，PS5上的遊戲將會把我們在PS4體驗到的繼續發揚光大。

從《戰神2》到誘人的《地平線II：禁忌西域》，還將有一些協力廠商獨家，像是首波發表會所見的《眾神殞落》和《惡魔靈魂重製版》。

同一時間，在Xbox Land中，Xbox團隊負責人Phil Spencer在上世代的後半時期，不斷耗費心力在Xbox Game Studios的旗幟下，建立一支由開發人員組成的超級團隊。從黑曜石娛樂到Rare跟Double Fine，再到343 Industries和The Initiative，所有人都在努力開發利用Xbox Series X和PC遊戲的優勢，並將其化為Xbox Game Pass的一部份，像《神鬼寓言》、《最後一戰：無限》、《極限競速》還有《戰爭機器》都是。另外也有開發商新作，如黑曜石的《宣誓 (Avowed)》和Rare的《永恆荒野》。

Xbox最令人震撼的，也許是幾個月前，當時有消息稱微軟已收購Zenimax，這會使所有貝塞斯達軟體和旗下資產都成為Xbox的。從《上古捲軸》到《德軍總部》，再到即將到來的科幻史詩《星空 (Starfield)》，這些遊戲很有可能會成為PC和Xbox Series X上Xbox Game pass的一部分，並完全略過PlayStation 5。但與PS4一樣，《戰神》或《秘境探險》都是Xbox One所沒有的遊戲— 這一新世代將會是截然不同的故事。

發夢到成真

有個故事是，在一個完美的世界中，所有電玩愛好者的電視櫃都會擁有PS5和Xbox Series X。不過，根據它們各自的發行售價和產品陣容，玩家多數會堅持使用其中某個平台，而兩大平台也提供了簡單的選擇：從PS4到PS5或從Xbox One到Xbox Series X都是合乎情理的，因為雙方都支援現有的遊戲庫以及提供幾款大作跨世代的選項。

在可預見的未來，遊戲玩家將駛向下一代的黃昏日落 © Ubisoft

但是，幸好有Xbox Game Pass和Smart Delivery功能與更長遠的回溯相容發展，以及更實惠的Xbox Series S系列加入，Xbox在這裡又向前邁進了一步。全數位化的下一代遊戲主機能以1440p的解析度輸出且保留Series X的速度和視覺上的進步。從總體價值來講，Xbox Game Pass使微軟提供的選項非常誘人— 尤其是當PS5的同類PS Plus Collection不錯但仍有局限時。現在比較常用的Game Pass作為“電玩界的網飛 (Netflix)”的譬喻可能還難以傳達，不過“用Game Pass鬆一下？”可能會成為下一句在重要日子與遊戲夥伴相約作戰的最佳台詞。

憑藉幾乎相同的硬體功能、當前可供遊玩的龐大遊戲庫以及即將到來的下一代奇跡大作，至少擁有其中之一，即是避開錯誤選擇的最佳解答。而當你擁有遊戲界兩個巨人來並肩而戰時，一手捧著Game Pass， 另一手握著DualSense— 正因為競爭是如此激烈，當你擁有暢行無阻的門票自在穿梭於兩者間才會感覺滋味更加甜美。