跳出極限運動框框　3項特殊運動刺激到一玩愛上

自古以來，人類對於挑戰不可能的事物躍躍欲試，例如在汪洋大海中使勁全力克服大浪，站上衝浪板享受那與海水相擁的感覺；或是試著讓自己騰空降落，翱翔在空中使身體與心靈得到釋放，這些看似難度高又不易實現的戶外活動，稱作極限運動（Extreme Sports），一般來說，會需要一定的技術，想嘗試需要極高的勇氣，以及不怕困難的冒險精神，除了衝浪與高空彈跳之外，你對於極限運動的認識有多少呢？今天就帶各位來認識正風靡全球的幾項特殊運動吧！

蛻變的傳統技藝：扯鈴（Diabolo）

Red Bull 扯鈴對戰 © [unknown]

說到扯鈴，是臺灣體育課程中重要一環，陪伴年輕一代長大的民俗技藝，有著深遠歷史。扯鈴的起源可以追溯到十八世紀的歐洲，據傳是因為人們認為它在運轉時會發出惡魔般地聲響，這個詞在法文寫成“Jeu du diable”翻譯為“The game of devil”而Diable又有惡魔的涵義存在，後人為了保留devil的發音，所以將扯鈴翻作Diabolo。

2016 Red Bull PAO 冠軍「扯鈴至尊」趙志翰的三鈴高空瞬間 © Up Against the Wall

經過百年來的發展，扯鈴如今已不單是傳統技藝的流傳，更有許多創新的玩法，例如Red Bull PAO 一對一花式扯鈴大賽，將扯鈴帶入競技新境界，融入音樂節拍及個人風格的熱血激鬥，高手過招，讓人大開眼界。

Red Bull PAO 一對一花式扯鈴大賽 Red Bull PAO: all the best action 4:44分鐘 觀看影片

欣賞 Red Bull PAO 扯林至尊的精彩片段

Red Bull PAO 2016 Final Battle: 趙昱淞 vs. 趙志翰

2018 Red Bull PAO - FINAL - 方庭良 v.s Alexis Levillon

和身體過招：極限武術（Tricking）

極限武術起源於美國空手道比賽內自選套路（Creative Form） © Nuri Yılmazer

Tricking從字面上可解釋成極限武術，起源於美國空手道比賽內自選套路（Creative Form），參賽者加入花式、音樂等元素，創造出如今我們所看到的Tricking。

Tricking基本分為武術（Martial Art）、踢腳（Kicking）、轉體（Twisting）、空翻（Flip）四大元素，將這樣連續性的動作串聯起來，便稱為連技（combo），也是Tricking這項極限運動項目的靈魂。Tricking也能與眾多體育項目相融合，例如跆拳道、空手道、體操或武術，運用高難度轉體、側翻所展現出的身體力量，需要柔軟性和爆發力，能夠馬上吸引到眾人的目光，也難怪電影中看到這樣的花式過招，都讓人嘖嘖稱奇！

欣賞Red Bull 運動員 申敏哲 在高空中的連技爆發力吧！

運動員申敏哲在高空中的連技爆發力

自我的障礙賽：Parkour

Un'acrobazia di Luigi Lorenzi a Santorini © Team Jestion 01 / 05

前面我們談到了Tricking，接下來要說說跟它很相似的運動項目，Parkour，又稱作城市疾走。Parkour一詞來自法語Parkour的音譯，源於80年代，起初為法國的軍隊和消防隊訓練所用，目的是超越障礙訓練場，利用身體動作最有效率地從 A 點移動到 B 點。知名的法國大導演洛比桑監製的法國電影《因咩差事跳跳跳》，可謂將Parkour運動推向全世界，造成風靡的最佳案例。

Bruce Lee? No, David Fanelli © Team Jestion 01 / 05

Parkour本身沒有既定規則，但非常依賴體能技巧，平衡感、攀爬、行走力與跳躍等多種身體要素，要將Parkour說成是自我的障礙賽一點也不為過，而要說是回到童年單純的玩耍，更是許多參與者的心聲。

欣賞更多關於Red Bull Parkour運動員 Jason Paul 的精彩片段

Jason Paul's amazing stunts

「走鋼索的人」：走繩（Slacklining）

往繩下看 © Krystle Wright

看完前面幾項特殊運動後，你的心裡已經躁動不已嗎？別急！還有最後一項走繩運動要分享給你。相較於Parkour和極限武術所需的大空間感，走繩需要的範圍就比較小一些，但卻更需要強大的專注力，因為一不注意可能就會跌到地面上了！

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走繩運動是從攀岩運動衍生出來的一環，起源於美國攀岩運動公園，起初只是攀岩愛好者在途中利用扁帶與鉤環固定於兩點之間，架設一條能訓練平衡感的水平扁帶繩並在上面行走，想藉此打發時間，後來卻形成一股閒暇活動，掀起熱潮。

簡單的一條繩，為您帶來無限樂趣 © Simond

許多走繩愛好者熱衷在不同地點嘗試這項運動，因此有越來越多的露營活動，會將走繩當作互動遊戲之一，不只能考驗彼此間的默契，還能藉此鍛鍊心志、克服內心的不安全感，在行走過程中的不穩定性，使它更具有挑戰性。

來自日本的Red Bull走繩好手 Haruki Kinoshita （木下 晴稀）認為，每天訓練將創造無限可能，對走繩運動有興趣的你，千萬別錯過Red Bull陸續推出更多的內容，看更多頂尖好手如何戰勝恐懼、超越自我吧！

以上這幾項風靡全球的特殊運動，還沒參與過的你，不妨試著找到有興趣的一項投入吧！