X Games Aspen新人王　專訪19歲金牌得主Zeb Powell

2020 X Games Aspen Knuckle Huck（跳台關節賽）的金牌得主是來自於美國北卡羅來納州的 Zeb Powell ，現年19歲的他從2014年開始滑雪生涯，滑雪風格以障礙技巧賽（Slopestyle）為主。

“我喜歡我的滑雪風格是具創意且流暢的。” Zeb說道，他的招牌招式是將經典的滑雪風格融合具創意與極度流暢的旋轉與抓板，這也使他於X Games Aspen Knuck Huck 賽事中一炮而紅，每一 Round的滑行都非常精彩。

X Games Aspen Knuckle Huck 此賽事中彙集最好的單板滑雪風格、技術、創造力和樂趣，在此賽事可看到世界頂尖「破壞式創新」的滑雪高手。 Zeb Powell 憑藉技術脫穎而出奪得金牌，於Knuckle Huck表現極度優異，一齊看看他在獲勝後的訪問吧。

Red Bull: 你第一次參加 X Games就獲得金牌，感覺如何?

Zeb Powell: 我猶如來到世界巔峰，至今仍不敢相信，內心非常激動，就像夢想成真了，感覺很不真實！

對於今次賽事，你在滑雪技巧上有怎樣的計畫?

其實我沒有什麼部署，我知道我想做coffin，那是我最喜歡的技巧，我加入了一些新嘗試，並從實踐中學習新技巧。比賽中時使出這些技巧令我有些緊張，但最終成功了，當下喜悅真的打從心中而生。

Zeb Powell曾於2020年3月9日，參與在美國佛蒙特州Jay Peak度假村舉行的Red Bull滑梯之旅。 © Brian Nevins/Red Bull Content Pool

是什麼因素讓這場比賽與眾不同?

這種新賽事並沒有正常，或正式大跳台（Big Air）和障礙技巧賽（Slopestyle）的評分標準，所以我認為實際上是根據你的技巧能否引起評審興趣，或看起來是否最有趣來判斷，也就是說誰最具創造力的，才是真正獲勝關鍵。

你如何定義所謂的「技巧」?

就像是B-boy（Ｂreak Ｂoy）在滑雪板上一樣！有喜歡的技巧就會想嘗試那樣。我喜歡自由式滑雪，我覺得所有富創造力的滑雪者，都喜歡學習不同技巧，我也喜歡這樣做，並會增加一點新風格。所以像賽道下降時，許多人可能就直接滑行過去而沒有嘗試很酷的事情，我就會想作新嘗試。然後，念頭一轉，當下又想「哦不，這感覺不好」，所以我又起身加速。幸運的是我知道如何快速追上我原本的滑行速度，並且為跳台關節處的技巧做準備，而當我越過跳台關節處時，我腦袋實際上很亂，我幾乎忘記我在做什麼技巧，但後來我的專注力又回來，並且成功落地。

Brian Nevins在佛蒙特州捕獲Zeb Powell © Brian Nevins/Red Bull Content Pool

接下來你有什麼計劃?