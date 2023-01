Deset razloga zašto trčati deseti Wings for Life World Run!

No, ovaj put Wings for Life World Run bit će zbilja poseban jer slavi svoju desetu godišnjicu. Istina je, više od milijun sudionika dosad je sudjelovalo u ovoj globalnoj utrci, a pretrčali su oko

No, ovaj put Wings for Life World Run bit će zbilja poseban jer slavi svoju desetu godišnjicu. Istina je, više od milijun sudionika dosad je sudjelovalo u ovoj globalnoj utrci, a pretrčali su oko 10 milijardi kilometara te svojim startninama i donacijama sakupili 38 milijuna eura .

No, svi koji žive Wings for Life World Run na tome ne namjeravaju stati, već nastavljaju silovito dalje, sve dok im se na stazi ne pridruže i oni koji trenutno trčati ne mogu.

Baš zato se očekuje da bi na jubilarnom izdanju mogli padati rekordi po broju uključenih sudionika, kao i broju pretrčanih kilometara. A ako još uvijek nemaš svoj startni broj za Wings for Life World Run, evo nekoliko razloga zašto ga trebaš ove godine nabaviti...

Idemo odmah od onog najvažnijeg. Wings for Life World Run nije obična trkačka utrka, jer svi koji sudjelujemo zapravo imamo još važniji cilj od pretrčanih kilometara.

Da, na ovoj utrci trčimo za one koji ne mogu. Stopostotna vrijednost svih startnina i donacija bit će iskorištena za financiranje kliničkih istraživanja ozljeda kralježničke moždine. Dosad je utrka financirala 276 različitih istraživanja, od kojih su neka dala obećavajuće rezultate.

godine najbolji je primjer da napretka ima. Drugim riječima, nije pitanje hoće li lijek biti pronađen, nego kad će se to dogoditi. Svakom utrkom tome smo sve bliži...

© Romina Amato for Wings for Life World Run

Ako se bojiš da je Wings for Life World Run previše naporna utrka za tebe, ne moraš brinuti. Zahvaljujući originalnom formatu natjecanja možeš prijeći onoliko kilometara koliko odgovara tvojim mogućnostima.

Bilo da trčiš utrku sa svojim prijateljima u susjedstvu uz aplikaciju ili si dio spektakla na nekoj od službenih utrka na lokaciji, pozitivnu energiju Wings for Life World Run utrke nemoguće je ne osjetiti.

