5 nevjerojatnih trenutaka zadarskog Wings for Life World Runa!

Eh, da, to je to - naš omiljeni globalni trkačko-humanitarni spektakl u 2024. godini polako ulazi u svoje drugo desetljeće. Stotine tisuća zaljubljenika u kretanje ponovno će 5. svibnja trčati za one koji ne mogu, a posebno veselo bit će u Zadru, na jednoj od najvažnijih Wings for Life World Run utrka.