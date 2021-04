Aniol Serrasolses dokazao što sve čovjek može učiniti s kajakom!

Španjolski kajakaš Aniol Serrasolses odlučio se na avanturu s kajakom kakva do sad nije viđena . On i posada poletjeli su u Čile gdje su pronašli prirodnu stazu s preprekama koja uključuje spust od 25 kilometara niz vulkan i 'plovidbu' kroz gustu i snježnu šumu. U ekstremnoj kajakaškoj avanturi Serrasolses je putovao brzinom i do 100 km/h .