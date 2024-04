Izvršna direktorica zaklade Wings for Life Anita Gerhardter stiže u Zadar

Izvršna direktorica zaklade Wings for Life Anita Gerhardter ove će godine prvi put sudjelovati u Wings for Life World Run utrci u Zadru. Iako nije profesionalna trkačica, kao što i sama često napominje u intervjuima, nada se da će u Zadru 5. svibnja uspjeti istrčati najmanje deset kilometara prije no što je ulovi presretačko vozilo.