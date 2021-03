Tajna jurnjave asfaltom – Što zapravo čeka WRC vozače u Hrvatskoj?

Još od Njemačke 2019. godine u Svjetskom prvenstvu nismo imali reli sačinjen isključivo od asfaltnih brzinaca , ali to će se promijeniti kad najbolji relijaši svijeta stignu u Hrvatsku , na prvo povijesno WRC izdanje Rallyja Croatia, od 22. do 25. travnja .

Još od Njemačke 2019. godine u Svjetskom prvenstvu nismo imali reli sačinjen isključivo od asfaltnih brzinaca , ali to će se promijeniti kad najbolji relijaši svijeta stignu u Hrvatsku , na prvo povijesno WRC izdanje Rallyja Croatia, od 22. do 25. travnja .