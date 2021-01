Doživi zimsku avanturu na najljepšim biciklističkim stazama u Hrvatskoj!

Grožnjan, Istra, Hrvatska

Rabac, Istra, Hrvatska

Tanka crvena zemlja i uglavnom kamenito tlo nisu baš najbolji za izgradnju modernih biciklističkih staza, ali tamo gdje postoji volja, tu je i način. Čuda se ne mogu učiniti, ali u Rapcu su to skoro napravili. Stvoren je biciklistički centar koji nudi mali park staza, kao i stazu obiteljskog toka, različito zahtjevne enduro staze, neposredno iznad mora i drugi sadržaji. Izvan ljetne sezone ponuda je zaista prihvatljiva pa je Rabac izvrsna destinacija za vikend druženje, možeš ga kombinirati i s Grožnjanom, koji možeš uključiti kao stanicu na putu prema tamo ili natrag.

Nacionalni park Krka