Iza kulisa | Top pet BMX MAZE trenutaka

Najteže mi je bilo to što nisam imao kočnicu, a sve je u Rovinju išlo nizbrdo. Daniel i Senad su ih imali, ali ja ne, tako da je kočenje za mene bilo gotovo nemoguće. No, uspijevao sam usporiti ili stati uz kočenje nogama ili na gumi. Uvijek se nađe neki način.

