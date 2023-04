Lukrecija i Bojan u zakladi Wings for Life: Svaki pomak je velika pomoć!

Sve je bliže 7. svibanj i jubilarno deseto izdanje utrke Wings for Life World Run, na kojoj ćemo još jednom svi zajedno jurnuti prema boljoj budućnosti, onoj u kojoj ozljede leđne moždine postaju izlječive.

Sve je bliže 7. svibanj i jubilarno deseto izdanje utrke Wings for Life World Run, na kojoj ćemo još jednom svi zajedno jurnuti prema boljoj budućnosti, onoj u kojoj ozljede leđne moždine postaju izlječive.

Sve je bliže 7. svibanj i jubilarno deseto izdanje utrke Wings for Life World Run, na kojoj ćemo još jednom svi zajedno jurnuti prema boljoj budućnosti, onoj u kojoj ozljede leđne moždine postaju izlječive.

namijenjenih istraživanjima ozljedama leđne moždine, a kako se prikupljena sredstva koriste brine zaklada Wings for Life sa sjedištem u Salzburgu.

Zahvaljujući startninama i donacijama, Wings for Life World Run dosad je prikupio više od

Zahvaljujući startninama i donacijama, Wings for Life World Run dosad je prikupio više od 38 milijuna eura namijenjenih istraživanjima ozljedama leđne moždine, a kako se prikupljena sredstva koriste brine zaklada Wings for Life sa sjedištem u Salzburgu.

Zahvaljujući startninama i donacijama, Wings for Life World Run dosad je prikupio više od 38 milijuna eura namijenjenih istraživanjima ozljedama leđne moždine, a kako se prikupljena sredstva koriste brine zaklada Wings for Life sa sjedištem u Salzburgu.