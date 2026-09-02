Bolid Formule 1 u ZET-om spremištu na Remizi

Zagreb je potpuno nezamisliv bez tramvaja. Gotovo 200 tramvaja svakog dana prometuje gradom, što je i glavni oblik javnog prijevoza u metropoli. A kada noću nisu u pogonu tramvaji su smješteni u jednom od dva ZET-ova spremišta, na Ljubljanici ili u Dubravi. Posebno zanimljivo je spremište Ljubljanica koje Zagrepčani oduvijek nazivaju Remizom. Tu ima mjesta za 180 tramvaja, što je sasvim dovoljno da većina ZET-ovog voznog parka dobije mjesto za odmor tijekom noći. Interes za zagrebačkim javnim prijevozom ovih je dana pokazao i bolid Formule 1. Viđen je upravo na Remizi, gdje je ponosno pozirao ispred ZET-ovih novih i starih tramvaja. Pa iako bolid Oracle Red Bull Racinga koji ubrzava do stotke za manje od tri sekunde nema mnogo zajedničkog s tramvajskim vozilima koja voze po šinama, pokazalo se da su barem međusobno dobro usklađeni po pitanju boja. ZET-ovo spremište na Ljubljanici tako je postalo dio turneje koja traje već mjesecima. U Zagrebu je bolid Formule 1 viđen ispred Studentskog doma Stjepan Radić i u samom centru grada, a bio je izložen čak i na Hreliću. Posjetio je još dubrovačke zidine te je uočen kako putuje trajektom na liniji Split-Brač.
No, ono najbolje od Formule 1 tek slijedi. Na Red Bull Showrunu F1 bolidom će 27. rujna u Vukovarskoj ulici upravljati David Coulthard, pobjednik F1 utrka. Zagrebačkim ljubiteljima automobilizma DC će demonstrirati silovito ubrzanje bolida Oracle Red Bull Racinga, s kojim su Max Verstappen i Sebastian Vettel osvojili svaki po četiri titule prvaka svijeta. Publika će još uživati u munjevitim prolascima zavoja, a i u "donatima", odnosno kružnim manevrima od 360 stupnjeva uz glasnu škripu guma. Program Red Bull Showruna dodatno će obogatiti Samkeliso "Sam Sam" Thubane svojim spinning nastupom. Ovaj Južnoafrikanac vrtjet će se u krug dok visi s prozora svog vozila, držeći se samo nogama za vrata. Istrčavat će iz automobila i skakati mu po haubi i po krovu, a BMW će se nastaviti vrtjeti unatoč tome što nikog nema za upravljačem.
U Zagreb dolaze i Red Bull Driftbrothers. Ovaj njemački tandem majstori su kontroliranog proklizavanja i sve svoje najbolje trikove namjeravaju predstaviti okupljenom mnoštvu. Bit će tu i dodatnih gostiju iz svijeta motosporta, a i odlična muzička kulisa u kojoj će se odvijati spektakl. Dakle, prvi dolazak Formule 1 na hrvatske ulice definitivno će biti nešto posebno.
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