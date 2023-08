Plasman na Olimpijske igre je tu! Što sada čeka braću Fantela?

Od Pekinga sam na svim Olimpijskim igrama. Na svima sam bio u prvih 10, jedne sam i osvojio i to me čini iznimno ponosnim. Ove pete i druge s Mihom ispunjavaju me motivom i pozitivnom neizvjesnošću. Vjerujemo da možemo postići bolji rezultat nego prošli put, jer smo sada duže u klasi i puno smo iskusniji.

Šime Fantela