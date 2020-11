"Ne jedrimo ako je brzina vjetra ispod četiri čvora. To je jako malo vjetra, tek blago mreškanje mora. S druge strane, gornja granica je negdje 25 čvorova. Regatni odbor ne bi smio dati znak za start ako duže od minute puše vjetar jači od 25 čvorova, ali ako smo startali i bude koji kratki nalet snažnog vjetra, onda oni to znaju pustiti. Ipak, da izađemo i startamo po takvim uvjetima, to se ne događa," otkriva Šime Fantela koji je u klasi 49er s bratom Mihovilom u četiri godine zajedničkog nastupanja već osvojio svjetsku titulu u Aarhusu 2018. godine, a ovog listopada na austrijskom jezeru Attersee tome su dodali i europsku broncu.