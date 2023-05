Sinkovići o novom europskom zlatu: Pokazali smo kakav finiš imamo!

Dramatične utrke, preokreti u završnicama i vrhunski rezultati u cilju. To je ono čemu smo svjedočili u nedjelju na Europskom veslačkom prvenstvu u Sloveniji, gdje se na Bledu u više disciplina borba za zlato vodila do posljednjih metara 2 kilometra duge staze.

Finale je zaista bilo fantastično. Žestok otpor pružili su Talijani Luca Rambaldi i Matteo Sartori. Preuzeli su talijanski veslači sredinom utrke vodstvo od Sinkovića i držali ga do posljednjih dvjesto metara.

Ovo zlato je za nas posebno. Pokazali smo da imamo jaki finiš i da se nikog ne trebamo bojati. Ovo su bili najjači dvojci na svijetu i drago nam je da smo se s njima natjecali. Finale je završilo baš onako kako smo htjeli. No, tehnički možemo to sve još bolje odraditi, što je jako dobro.

