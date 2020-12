Breakdance postaje olimpijski sport, a evo i mogućih natjecatelja!

O da! I upravo je to i učinio

O da! I upravo je to i učinio Međunarodni olimpijski odbor kad je 7. prosinca donio odluku da breakdance postaje olimpijski sport uz obrazloženje da je Olimpijskim igrama potrebna mlađa publika, a breakdanceom će ju privući!

© Little Shao/Red Bull Content Pool

Ovaj sport, umjetnost i dio underground kulture nastao je u New Yorku 1960-ih i 70-ih kao znak borbe suprotničkih uličnih bandi za osvajanje i obranu svog područja. Kako je tih godina nazvan breaking, iz olimpijskog odbora potvrdili su da će se tako zvati i na Igrama. Ovaj sport svoj olimpijski debi imao je na Ljetnim igrama mladih 2018. u Buenos Airesu, ali s titulom takozvanog 'izložbenog sporta'.

© Little Shao

Red Bull BC One 2020

Red Bull BC One

Među najboljim breakdance ekipama na svijetu apsolutno prednjače Red Bull BC One legende koje ćemo sigurno pratiti u Parizu 2024. godine.

Red Bull BC One 2020