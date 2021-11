Devet brojki koje otkrivaju koliko je narastao Wings for Life World Run!

, zvana Wings for Life World Run. Utrka jedinstvenog formata u kojoj cilj dostiže natjecatelje postavila je ispred sebe jasan zadatak,

Ne tako davno, 2014. godine započela je jedna zaista posebna sportska priča , zvana Wings for Life World Run. Utrka jedinstvenog formata u kojoj cilj dostiže natjecatelje postavila je ispred sebe jasan zadatak, učiniti ozljede leđne moždine izlječivima . I brzo privukla stotine tisuća onih koji su jedva čekali uključiti se!

U mnogim zemljama, uključujući i Hrvatsku , Wings for Life World Run postao je najveća trkačka utrka kojoj se rado vraćaju svi njezini sudionici. A brojke koje stoje iza nas, nakon što smo ujedinjeni krenuli trčati za one koji ne mogu, danas su zaista impresivne.

Deveto izdanje omiljene nam utrke sve je bliže, 8. svibnja , a evo devet dokaza u brojkama koliko je Wings for Life World Run narastao u posljednjih sedam godina...

Europa, Azija, Afrika, Sjeverna Amerika, Južna Amerika, Oceanija. Wings for Life World Run osvojio je sve kontinente ovog svijeta , osim Antarktike, a jednog dana će vjerojatno i nju! Što je najbolje, natjecatelji startaju svi u isto vrijeme , što znači da se spektakl odvija u gotovo svim vremenskim zonama, po noći i po danu, po kiši i po suncu, s čime se ne može pohvaliti niti jedna druga utrka.

Wings for Life World Run, Zadar 2019.

Samo Olimpijske igre mogu reći da imaju sudionike iz više zemalja od Wings for Life World Runa! Zahvaljujući organiziranim utrkama, kao i trčanju uz pomoć aplikacije, natjecatelji iz čak 195 različitih zemalja uključili su se u ovaj globalni humanitarni projekt, svjesni da stopostotna vrijednost startnina ide u zakladu Wings for Life, namijenjenu financiranju istraživanja ozljeda leđne moždine.

