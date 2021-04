Chunky Boys Freestyle Show | Mleeksah i Sultan o novom podcast showu!

Tko još prati Red Bull RapLiku, a ne zna tko su Sultan i Mleeksah? No one ever. Riječ je o dva mlada i talentirana freestylera koji su svoju rap priču započeli upravo pod svjetlima Red Bull RapLika pozornice. Kako izgleda kad se dva partnera nađu u sukobu riječi na stageu, kako je došlo do ideje o podcast showu i što sve imaju za reći o Red Bull RapLici, saznaj u intervjuu niže.