Albert Gajšak | 22-godišnji hrvatski inovator i vlasnik firme CircuitMess

Pričali smo s Albertom Gajšakom. Nevjerojatnim dvadesetdvogodišnjakom koji dolazi iz Hrvatske, vlasnik je firme, poznat na svjetskoj sceni, a bavi se elektroničkim uređajima i svime što ima veze s tim kako doći od ideje do realizacije. Albert je lik koji vraća vjeru u budućnost i daje ti motivaciju da budeš bolji iako - nema diplomu, nije išao na fakultet, oduvijek je znao što želi raditi, a onda su ga odjednom prepoznali u svijetu. Pročitaj njegovu priču!

Kako je započela ova cijela avantura?

nastao je 2014./2015. godine kad sam bio prvi srednje. Bila je to moja prva igrača konzola. U toj fazi nisam mislio da će od toga nastati firma ili išta više od hobija. Bili su to skromni počeci, a danas imamo 23 zaposlenih, preselili smo se iz suterena u Karlovcu u velik prostor u Zagrebu na Lučkom u kojem imamo mjesta za različite strojeve i elektroničke uređaje.

Danas si kao dvadesetvogodišnjak vlasnik firme, kako je došlo do toga?