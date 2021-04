Croatia Rally – hrvatski brzinski ispiti veliki izazov za WRC elitu

, kao i svojim dugogodišnjim rivalima: Tänaku, Neuvilleu i Evansu. Zato pitanje pobjednika do posljednjeg brzinskog ispita ostaje potpuno otvoreno!

Sada se u Zagrebu nalaze najbolji relijaši svijeta, predvođeni sedmerostrukim prvakom Sebastienom Ogierom . Slavni 37-godišnji Francuz najtrofejniji je automobilist koji je ikad jurio hrvatskim cestama, a opaku konkurenciju ima u mladom lideru prvenstva Kalleu Rovanperi , kao i svojim dugogodišnjim rivalima: Tänaku, Neuvilleu i Evansu. Zato pitanje pobjednika do posljednjeg brzinskog ispita ostaje potpuno otvoreno!

Što je posebno zanimljivo, smješteni na Zagrebačkom Velesajmu , vozači će idućih dana proći više od 1000 kilometara , putujući do startnih pozicija sljedećih brzinaca koji su na rasporedu, često se probijajući i kroz uobičajene prometne gužve i bit će bez ikakve sumnje tih dana sveprisutni u Zagrebu i okolici.

Bit će to izuzetno težak reli, na potpuno nepoznatom teritoriju za većinu sudionika, jer se nitko od WRC elite nikad nije natjecao na cestama srednje i sjeverne Hrvatske. A tamo ih čekaju uski i široki kolnici, grbave i glatke podloge, uzbrdice i nizbrdice te konstantne promjene tempa, pri čemu neće biti lako niti izabrati prave gume niti na pravi način podesiti automobil, a kamoli punim gasom prolaziti kroz postavljene zamke.

