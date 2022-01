Intervju | Dani Olmo: "Hrvatska je najvažnija karika u mojoj karijeri"

“S loptom sam još od malih nogu. To je ono što sam oduvijek želio raditi. Zadržao sam sve lopte od kad sam bio mali. Sjećam se lopte koju sam imao kad sam se fotografirao s Messijem. Tad sam imao sedam ili osam godina i tu loptu još uvijek imam kod kuće. To su uspomene koje će trajati cijeli život. Sjećam se da mi je bilo teško prekinuti utakmicu zbog fotke. Ali, brzo sam prestao žaliti što je igra stala na pet minuta."

Olmo je debitirao protiv NK Lokomotive u veljači 2015. i postigao prvi pogodak protiv Rijeke u posljednjoj utakmici sezone 2016/17. No, bio je to njegov drugi pogodak koji mu je omogućio polet, budući da je jedan postigao u nevjerojatnom derbiju protiv splitskog Hajduka.

“To je bio zaista strašan derbi. Ušao sam u 50. minuti, mi smo vodili 1-0, a oni su izjednačili iz kornera. Zabio sam gol i na semaforu se okrenulo 2-1. Koliko je ovaj gol bio važan, shvatio sam tek kad sam vidio svoje suigrače kako skaču s klupe. Uvijek kažem da je to jedan od ključnih trenutaka u mojoj karijeri, to je sigurno.”

Tri mjeseca kasnije primio je svoj prvi poziv u Španjolsku, a vijest je dobio na kraju treninga. Trener nas je okupio sve u krug i rekao: "Dečki, imamo dobre vijesti. Dani je izabran za Španjolsku." Nisam to očekivao niti sam znao za to. Bio sam u šoku. Toliko sam se usredotočio na trening da nisam ni znao da postoji najava sastava. A kad su mi rekli, bilo je nevjerojatno, bila je to radost, neizmjerna radost.”

“Bilo je nevjerojatno. Moći to čuti sa seniorskom momčadi i na stadionu kao što je Ramon Carranza u Cádizu - neopisivo. Nisam imao riječi da to opišem, a nemam ih ni sad. Cijela moja obitelj bila je tamo, uključujući moje bake i djeda koji su iz Cádiza.”

“Znao sam da je to veliki skok i mislio da sam spreman za to. Na početku nije bilo lako, ali dobro, imao sam cilj i znao sam što moram učiniti da ga ostvarim. Tako sam nastavio marljivo raditi na treninzima dok nisam dobio svoju priliku. Mislim da je ovo, uz Hrvatsku, jedna od ključnih stvari u mojoj karijeri."

