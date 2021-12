10 ključnih trenutaka koji su odlučili titulu prvaka Formule 1!

, gdje je Nizozemac po kišom natopljenoj stazi jurnuo s trećeg mjesta do prve pozicije, pokraj Lewisa Hamiltona koji je morao popustiti u prvom zavoju. Do kraja se 24-godišnjak više nije osvrtao i ostvario je svoj

Da je Verstappen ozbiljan kandidat za osvajanje titule potvrdio je po prvi put na legendarnoj Imoli. Presudio je start utrke , gdje je Nizozemac po kišom natopljenoj stazi jurnuo s trećeg mjesta do prve pozicije, pokraj Lewisa Hamiltona koji je morao popustiti u prvom zavoju. Do kraja se 24-godišnjak više nije osvrtao i ostvario je svoj prvi trijumf u karijeri na talijanskom tlu , kojim se izjednačio s rivalom iz Mercedesa u ukupnom poretku.

