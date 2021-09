Deset najčudnijih utrka u povijesti Formule 1!

U povijesti Formule 1 bilo je mnogo timskih odredbi koje su krojile ishod utrka, kako bi vozačke zvijezde pojedinih ekipa došle na svoje, na štetu 'vodonoše'. No, baš narediti nekome da se zabije u zid kako bi pomogao kolegi da pobijedi , to smo vidjeli samo u Singapuru 2008. godine.

U povijesti Formule 1 bilo je mnogo timskih odredbi koje su krojile ishod utrka, kako bi vozačke zvijezde pojedinih ekipa došle na svoje, na štetu 'vodonoše'. No, baš narediti nekome da se zabije u zid kako bi pomogao kolegi da pobijedi , to smo vidjeli samo u Singapuru 2008. godine.

Ono kad kao da nitko ne želi pobijediti u utrci! Događa se to svakih desetak godina na ulicama Monte Carla , a posebno je to bilo izraženo 1996. godine, u utrci u kojoj su favoriti odustajali jedan za drugim , da bi na kraju ciljnu zastavicu ugledalo samo tri vozača, a klasificirano ih je samo sedam!

Među njima je bio i Nigel Mansell kojem je bolid otkazao u posljednjim metrima, no uspio ga je dogurati do cilja, završivši na šestom mjestu, prije nego se onesvijestio . Jedan od najupečatljivijih kadrova elitnog automobilističkog natjecanja. Pobjedu je odnio Keke Rosberg, ispred Arnouxa i De Angelisa.