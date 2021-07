Drito sa Zente | Sve o hip-hop spektaklu iz kreativnog pera Maje Trstenjak

prvi je hrabro i samouvjereno zakoračio na pozornicu i premijerno predstavio novi album “Slom živaca”. Situaciju je u potpunosti držao pod kontrolom, odlično funkcionirao na pozornici, a bio je i jedan od uistinu rijetkih te večeri koji je svoje autorske pjesme izveo uz čistu instrumentalnu podlogu. Da, to je jedna od poprilično fascinantnih navika ove generacije glazbenika, ali i publike - fokus nije toliko na kvaliteti vokalnog izvođenja, već na trenutku i atmosferi, što je itekako bilo očito kod Dine Blunta i Swane te Kuku$a kojima je matrica sa snimljenim vokalom glavni dio nastupa na koju se oni uživo nadovezuju i nadopunjavaju. Nekad više, nekad manje. No, Živac je stara škola, interpretativno izuzetno korektan i precizan uz dostojno prenošenje svakog značajnog trenutka skladbe čiju je energiju uživo dodatno ojačao. Ima veliku podršku publike, a radi se o stvarno zanimljivim pjesmama čiji stihovi nisu trivijalno jednostavni dok u refrenima gotovo uvijek generira visoku dozu upečatljivosti i prepoznatljivosti. Direktan i beskompromisan dokazao je kako je odlično otvorio novo poglavlje karijere koja bi u bližoj budućnosti mogla biti veoma uspješna.

Ljetno predvečerje uz lagani povjetarac, prizor plavetnila blago valovitog mora i jako, jako tvrda spika - Živac Maradona prvi je hrabro i samouvjereno zakoračio na pozornicu i premijerno predstavio novi album “Slom živaca”. Situaciju je u potpunosti držao pod kontrolom, odlično funkcionirao na pozornici, a bio je i jedan od uistinu rijetkih te večeri koji je svoje autorske pjesme izveo uz čistu instrumentalnu podlogu. Da, to je jedna od poprilično fascinantnih navika ove generacije glazbenika, ali i publike - fokus nije toliko na kvaliteti vokalnog izvođenja, već na trenutku i atmosferi, što je itekako bilo očito kod Dine Blunta i Swane te Kuku$a kojima je matrica sa snimljenim vokalom glavni dio nastupa na koju se oni uživo nadovezuju i nadopunjavaju. Nekad više, nekad manje. No, Živac je stara škola, interpretativno izuzetno korektan i precizan uz dostojno prenošenje svakog značajnog trenutka skladbe čiju je energiju uživo dodatno ojačao. Ima veliku podršku publike, a radi se o stvarno zanimljivim pjesmama čiji stihovi nisu trivijalno jednostavni dok u refrenima gotovo uvijek generira visoku dozu upečatljivosti i prepoznatljivosti. Direktan i beskompromisan dokazao je kako je odlično otvorio novo poglavlje karijere koja bi u bližoj budućnosti mogla biti veoma uspješna.

Ljetno predvečerje uz lagani povjetarac, prizor plavetnila blago valovitog mora i jako, jako tvrda spika - Živac Maradona prvi je hrabro i samouvjereno zakoračio na pozornicu i premijerno predstavio novi album “Slom živaca”. Situaciju je u potpunosti držao pod kontrolom, odlično funkcionirao na pozornici, a bio je i jedan od uistinu rijetkih te večeri koji je svoje autorske pjesme izveo uz čistu instrumentalnu podlogu. Da, to je jedna od poprilično fascinantnih navika ove generacije glazbenika, ali i publike - fokus nije toliko na kvaliteti vokalnog izvođenja, već na trenutku i atmosferi, što je itekako bilo očito kod Dine Blunta i Swane te Kuku$a kojima je matrica sa snimljenim vokalom glavni dio nastupa na koju se oni uživo nadovezuju i nadopunjavaju. Nekad više, nekad manje. No, Živac je stara škola, interpretativno izuzetno korektan i precizan uz dostojno prenošenje svakog značajnog trenutka skladbe čiju je energiju uživo dodatno ojačao. Ima veliku podršku publike, a radi se o stvarno zanimljivim pjesmama čiji stihovi nisu trivijalno jednostavni dok u refrenima gotovo uvijek generira visoku dozu upečatljivosti i prepoznatljivosti. Direktan i beskompromisan dokazao je kako je odlično otvorio novo poglavlje karijere koja bi u bližoj budućnosti mogla biti veoma uspješna.